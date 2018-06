Diputados lleva al recinto el proyecto sobre aborto: Cómo está la votación

Sociedad Hicieron movilizaciones contra el aborto en ciudades de todo el país

Con resultado abierto, el próximo miércoles se realizará por primera vez en la historia del país una sesión en la Cámara de Diputados para someter a votación el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria de embarazos no deseados.Si bien recién el martes habrá dictamen en el plenario de comisiones, la sesión especial ya está confirmada: fue convocada a las 11:00 y se estima que podría durar más de 20 horas, por lo que finalizaría en la mañana del jueves.Con 30 diputados indefinidos a pocas horas de la sesión, el resultado final sigue siendo una incógnita, aunque se vislumbra una módica ventaja a favor del sector que se opone a la legalización del aborto.Aún así, es todavía prematuro aventurar un desenlace ya que dependerá de cómo se revelen los votos de los indecisos y el nivel de ausencias de diputados que prefieran no comprometerse con ninguna postura.Al momento, NA pudo detectar 116 votos confirmados en contra de la iniciativa y 109 a favor, aunque al proyectar la tendencia de los indefinidos,También el formoseño Gustavo Fernández Patri (FpV-PJ); los riojanos Luis Beder Herrera y Danilo Flores (Justicialista); los porteños Alejandro García y Anabella Hers Cabral (PRO); el tucumano Facundo Garretón (PRO); los pampeanos Daniel Kroneberger (UCR) y Ariel Rauschenberger (Justicialista) y los entrerrianos Jorge Lacoste, Marcelo Monfort (UCR) y Julio Solanas (FpV-PJ).La lista continúa con la formoseña Inés Lotto (FpV-PJ), los santafesinos Hugo Marcucci (UCR) y Alejandro Grandinetti (Frente Renovador), la misionera Flavia Morales (Frente de la Concordia) y la santiagueña Mirta Pastoriza (Frente Cívico); el puntano José Riccardo (UCR); el catamarqueño Gustavo Saadi (Elijo Catamarca); el fueguino Héctor "Tito" Stefani (PRO) y el pampeano Sergio Ziliotto (Justicialista).En el hipotético caso de que la votación resulte empatada, el protocolo es que se vuelva a realizar: de persistir la igualdad, desempatará el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó (PRO), quien tampoco adelantó su postura.Con la finalidad de conquistar los votos de los indefinidos, el jueves pasado el grupo de diputadas que encabezan el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito dieron a conocer el texto del dictamen, incorporando concesiones como la objeción de conciencia para los profesionales de la salud.El dictamen, de 22 artículos, garantiza el derecho de las mujeres o personas gestantes al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.El plazo máximo previsto en el artículo 7 para acceder a la interrupción del embarazo en el sistema de salud es de cinco días corridos desde su requerimiento.El debate en torno al aborto llegará al recinto en medio de fuertes lobbys por parte de la Iglesia y de sectores allegados, como también de agrupaciones que militan la despenalización.Desde ambos sectores convocaron a movilizaciones frente al Congreso, que se prevén multitudinarias.En el caso de la Campaña por el Aborto, se anticiparán a la sesión con una vigilia con acampe en las inmediaciones del Congreso.