Fotos y video: En Paraná marcharon pidiendo "salvar las dos vidas"

Se realizó en Paraná una nueva "Marcha por la Vida". Gran cantidad de personas se congregaron en la plaza de la Locomotora y desde allí recorrieron la costanera hasta la plaza de las Colectividades.Con banderas argentinas, carteles y globos celestes y blancos, pidieron "salvar las dos vidas": la de los bebés y la de las madres que eligen abortar.La movilización finalizó con una suelta de globos y la lectura de un documento. Además, médicos cristianos revalidaron de manera simbólica el juramento hipocrático en favor de la vida.Néstor Barrios, de la Red de Familias Entrerrianas, señaló a nuestro medio que "toda la sociedad está representada en esta marcha. Mucha gente entiende que esto que se quiere legalizar es un verdadero crimen, una apuesta terrible en contra de los indefensos"."Nosotros estamos a favor de la vida porque las criaturas son una bendición. No queremos que sea un asesinato, como lo que hacen, dicen que no es una vida y acá están. A nosotros Dios nos regaló dos hermosas vidas. Queremos que la ley de despenalización de aborto sea sacada", dijo un hombre aOtro hombre, por su parte, dijo que "vine con mi señora y mis cuatro hijos. Consideramos que es fundamental que la Argentina defienda la vida. Como argentinos, como ciudadanos de esta patria queremos que se respeten los derechos y más aún el principal, el de la vida. Queremos demostrar que Argentina es un país que va a crecer en tanto y en cuanto se respete el derecho del ser humano más indefenso, que es el que está dentro del vientre de su madre. Queremos ser voz de aquellos que no tienen voz".Un médico se mostró a favor de "la vida desde la concepción y hasta el último minuto de vida. Vine con mis chicos, en familia, como pueblo caminando por la vida. Estamos en contra del aborto y la matanza de inocentes".