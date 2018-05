Paraná entre las ciudades con más aspirantes a adoptar tres hermanas

Sociedad Lanzan una convocatoria nacional para adoptar a tres hermanas

La primera jornada de convocatoria pública a nivel nacional para adoptar tres hermanas que hizo la provincia de Santa Fe tuvo un aluvión de interesados: 142 inscriptos de 15 provincias, la gran mayoría de nacionalidad argentina y un matrimonio boliviano que reside en provincia de Buenos Aires.En paralelo, el funcionario del Ministerio de Justicia provincial defendió la convocatoria pública y federal que hizo la gobernación, tras no prosperar el trámite en el Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga).El titular de la Secretaría de Gestión Pública remarcó que en este caso "se trata de una situación más compleja, porque son tres hermanas, ninguna de ellas recién nacida, y no es fácil encontrar tantos interesados".De acuerdo a datos oficiales, desde las 8 de la mañana del miércoles y hasta las 19, había 142 inscriptos. Según la información desagregada, entre las localidades con más inscriptos figuraron Rosario, Santa Fe, Paraná y Villa Krause en la provincia de San Juan.Del total de inscriptos, 65 están casados, 36 solteros, 20 están bajo el régimen de Unión Convivencial, 13 divorciados, 4 separados y 4 han perdido por fallecimiento a su cónyuge y están viudos.La primera solicitud fue enviada por una mujer soltera de Sunchales, tres minutos después de que se habilitara el sitio www.santafe.gov.ar/convocaruaga , donde puede completarse el formulario para ingresar a la lista de interesados.La nómina cuenta con familias desde Santa Cruz hasta Formosa, siendo en total 15 los distritos de distintos lugares del país con anotados para la adopción de las menores.En ese sentido, Figueroa Escauriza destacó que las niñas no plantearon ningún tipo de obstáculo ante una posible mudanza a cualquier parte del país: "El único pedido que nos hicieron fue el de permanecer las tres juntas y poder encontrar una familia que les dé mucho amor y cariño".La iniciativa provincial que se realiza por internet hasta el próximo 18 de mayo fue el paso siguiente tras haber agotado la búsqueda de una familia a través del Registro Unico Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga) y la Red Federal de Registros.El Ruaga recibe todas las solicitudes de las personas con domicilio en la provincia de Santa Fe que desean adoptar una niña, niño o adolescente, los evalúa y conforma una lista única provincial ordenada cronológicamente.Cada vez que el Ruaga toma conocimiento de que un niño fue declarado en situación de adoptabilidad por la Justicia, busca postulantes en la lista única de acuerdo a la disponibilidad adoptiva declarada.Cuando se agota la búsqueda por no encontrar aspirantes que se ajusten a la adoptabilidad y tampoco hay una respuesta favorable del pedido de colaboración a la Red Federal de Registros, se procede a la convocatoria pública.Se busca "maximizar la búsqueda de una familia para que toda niña, niño o adolescente de la provincia de Santa Fe pueda tener un hogar y crecer en un ambiente de compresión donde se le brinde amor, cuidado integral de su salud, educación y seguridad", completó Figueroa Escauriza.Esta situación fue la que ocurrió con las tres hermanas de 9, 13 y 15 años nacidas en el cordón industrial. (La Capital)