Las tres hermanas que esperan ser adoptadas dicen que quieren "amor y cariño"

Cuando mañana se lance formalmente la convocatoria pública nacional para que tres hermanitas de 9, 13 y 15 años nacidas en el cordón industrial logren finalmente encontrar una familia, ellas volverán a deshojar una margarita. Será una nueva oportunidad, por fuera del Registro Unico de Aspirantes a la Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga) de la provincia y la red federal de registros, para que un hogar de cualquier punto del país se ofrezca a recibir a las tres juntas. Ese es su gran anhelo, no separarse, y poder criarse con "amor y cariño, nada más".Las chicas llevan casi dos años "alojadas en un centro residencial de Rosario", contó la titular de Niñez en la ciudad, Claudia Aguilera, adonde llegaron luego de que su situación familiar ameritara una "medida excepcional" de protección, publicó"Los equipos que intervinieron en ese caso determinaron que no podían regresar a su centro de vida", explicó la funcionaria. La decisión final, de todos modos, fue tomada por un juzgado de familia de San Lorenzo y desde entonces las nenas quedaron viviendo en un hogar, a la espera de encontrar una familia dispuesta a adoptarlas."Con las chicas hablamos todo, les contamos que era posible que quisieran adoptarlas desde Ushuaia, hasta Buenos Aires o Córdoba, y ellas dijeron "no tener problema con eso", contó Figueroa Escauriza."Ocurrió textualmente así. Les preguntamos: "¿Qué esperan ustedes de esto?", y las dos mayores miraron a la más chiquita esperando que ella contestara. La nena las miró a su vez y dijo: Amor y cariño, nada más"."Las dos mayores asienten y están siempre atentas a lo que dice la más chiquita, que es muy madura, y ella las mira a sus hermanas como a sus referentes familiares, eso es clarísimo", contó el funcionario.Figueroa Escariza reprodujo el diálogo que mantuvieron con las hermanitas al comunicarles que se lanzaría una convocatoria nacional."Nos preguntaron en cuánto tiempo podrían tener respuesta por una posible adopción, ya fuera positiva o negativa, y correspondía que les dijéramos la verdad para evitar incluso una posible frustración. Así que la respuesta fue «en un mes, si todo sale bien». Ahí la más chiquita miró a sus hermanas y con la boca abierta sólo dijo: «Ahhhh», toda una expresión de cómo viven la situación...", recordó.El propio funcionario admitió estar "nervioso", dado el cuadro complejo de una adopción de tres hermanas, ya no pequeñas. Niñas que, además, vienen de sufrir algún tipo de violencia familiar que justificó su separación de los lazos biológicos.Aun así, comparó esa dificultad con la que se vivió en octubre pasado, cuando la provincia lanzó la primera convocatoria de este tipo para que alguien adoptara a una chica de 13 años. Oportunidad en que "se anotaron 456 personas"."Hay mucha gente solidaria y con deseo de formar una familia", aseguró Figueroa, y una fuerte necesidad de las menores por hallarla. "El Estado tiene que hacer de puente entre esos adultos y esas chicas", sostuvo.Para que eso ocurra deberán aparecer interesados en adoptarlas, desde cualquier lugar del país, a partir de mañana y hasta el 18 de mayo. La postulación será on line, a través de un formulario único que estará disponible en el sitio www.santafe.gob.ar/convocaruaga