Lanzan una convocatoria nacional para adoptar a tres hermanas

El gobierno de Santa Fe lanzará este miércoles una convocatoria pública nacional para adoptar a tres hermanas de 9, 13 y 15 años.El anuncio fue realizado por el secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos santafesino, Matías Figueroa Escauriza, "tras haberse agotado la búsqueda de adoptantes en el Registro Único de Aspirantes a la Guarda con fines adoptivos (Ruaga) de la provincia y la red federal de registros".Escauriza explicó que los interesados de cualquier parte del país podrán inscribirse desde el miércoles 9 de mayo y hasta el 18 del mismo mes vía online, a través de un formulario único que estará disponible en el sitio: www.santafe.gob.ar/convocaruaga. Esta es la segunda convocatoria que lanza el gobierno de Santa Fe, ya que en octubre del año pasado se inició una campaña para encontrar una familia a una nena de 13 años, cuya guarda finalmente fue otorgada a una mujer soltera de la capital provincial."Esperamos tener resultados positivos como en el primer llamado, ellas están al tanto de todo, incluso se les consultó si están dispuestas a trasladarse a cualquier punto del país", comentó el funcionario santafesino en declaraciones formuladas a la prensa local, y destacó que las "hermanitas manifestaron que sólo quieren amor y cariño".Además, contó "que las niñas se encuentran alojadas en un Hogar desde hace un año y medio, ubicado en el sur de la provincia de Santa Fe, y que tienen una tía que no puede hacerse cargo de las tres".Relató también que las hermanas más grandes manifestaron que si no se encontraba un hogar para las tres preferían "que sea adoptada la más chica, pero es justamente ésta la que no quiere separarse de sus hermanas".Según datos del Ministerio de Justicia, en la primera convocatoria pública se inscribieron 456 familias de 22 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.