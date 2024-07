Federación de Jubilados se refirió a los “montos en negro sólo para los activos”

La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales junto a los Centros que la componen, manifiesta “su preocupación por la situación que atraviesan los jubilados y pensionados ante la implementación el Decreto N°1.576 del Gobierno Provincial y las medidas que establecen montos en negro sólo para los activos”, señalaron en un comunicado enviado a este medio.“Entendemos el difícil momento que estamos atravesando los jubilados y pensionados provinciales por el contexto económico general y más precisamente por las medidas tomadas por el Gobierno provincial”, señalaron.“Vemos con preocupación la oferta realizada en una mesa paritaria que involucra montos en negro que no aportan a la Caja de Jubilaciones transformando en un contrasentido la norma anterior, y dejando por fuera de ese aumento, sin explicación alguna, a los jubilados y pensionados”, expresaron.“Defendimos desde siempre, el 82 por ciento móvil y fuimos parte de la lucha colectiva que derivó en esa conquista. Nos preocupa que, por un lado, se hable de que no se tocará ese porcentaje y, por otro, los jubilados y pensionados, pierdan poder adquisitivo porque en la realidad no lo percibirán”, analizaron desde la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales.Finalmente, ratificaron que “el 82 % móvil es irrenunciable y nuestra institución, manifiesta su compromiso con un salario digno y constitucional (remunerativo y bonificable)”, concluye el escrito.