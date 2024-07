Para AMET la oferta salarial es “insuficiente” y esperan nueva propuesta

Política AGMER rechazó la propuesta salarial y anunció cuatro días de paro

Tras la decisión de AGMER y SADOP de rechazar la oferta salarial que presentó esta semana el gobierno provincial, se conoció la resolución de las asambleas que realizaron este miércoles los docentes agrupados en la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET).Según confirmó aCarlos Varela, secretario general de AMET, “por amplia mayoría de los mandatos, se declaró insuficiente el incremento del 5% y se rechazan los montos no remunerativos y no bonificables en negro por ser distorsivos y no llegar a los jubilados; sin contar con una propuesta para recuperar el desfasaje del primer semestre”.