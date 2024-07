Viviendas de IAPV: cuotas de $180.000, proyectos y nuevas formas de construcción

Cuántas viviendas se necesitan construir en Entre Ríos

Cuotas de hasta 180.000 pesos mensuales y costo de construcción

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) elabora un plan provincial paraque quedaron sin terminar de la gestión anterior, pertenecientes a distintos programas.“Recibimos, de municipios, consorcios y IAPV, 2.000 viviendas que todavía no pueden ser ocupadas por los entrerrianos y es el desafío que el gobernador nos impuso”, comunicó ael presidente del IAPV, Manuel Schönhals, y confirmó que la gestión de Rogelio Frigerio “ya entregó viviendas en Colón, Rosario del Tala y Maciá”., que estaban confeccionadas en las distintas localidades; y a través de las firmas de convenios con los colegios de Escribanos y Agrimensores para acelerar los procesos que lleven a que cada beneficiario de una vivienda del IAPV tenga su título de propiedad”, expuso.ubicadas en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Santa Elena, Villa del Rosario y Federal; además de 264 obras a través del convenio Casa Propia, financiado entre Nación y Provincia”, comunicó Schönhals al agregar que “el 20% de infraestructura fue reactivado para terminar viviendas en Urdinarrain, Rosario del Tala y La Paz”. Mientras,; en algunas ya avanzamos, pero muchas otras están bajo convenios con municipios, del programa Reconstruir; y otras están en manos de consorcios, de aquellos viejos programas para viviendas para pueblos originarios y emergencia hídrica”, comentó y mencionó que, en Paraná, continúan sin concluir las obras del barrio 163 Viviendas y uno de Vialidad Nacional.En la oportunidad, el titular de IAPV reveló que, según los datos del censo,. “Faltarían 40 mil viviendas y 61.200 viviendas están incluidas en el déficit cualitativo, es decir, aquellas viviendas que, por ampliación de la familia, necesitan diversas mejoras”, especificó.De igual manera, Schönhals reconoció queporque se necesita que mejore la economía, se fortalezca la moneda y aparezca el crédito hipotecario”. Lo que sí está en manos del Instituto es “coadyuvar a aquellos beneficiarios delpara construir en terrenos con lotes con servicios a fin de consolidar las ciudades, que es el desafío que tenemos por delante”.“Por decisión del gobernador, se avanzará sobre aquellos vecinos de la provincia que no tienen ninguna posibilidad de acceder a una mejora habitacional y avanzamos en suscribir convenios con organizaciones dedicadas a estas situaciones”, anticipó el funcionario provincial al confirmar que“La cuota promedio del IAPV es de 60 mil pesos, pero instrumentamos un valor mínimo de 14.400 pesos que avanza sobre un escenario del 50% de los adjudicatarios”, informó el titular del organismo provincial. Y agregó: “Hoy, 14 mil beneficiarios del IPAV pagarían 14.400 pesos de cuota mensual; mientras que el promedio mayor es el del orden de los 60 mil pesos yEn la oportunidad, destacó que el 82% de los adjudicatarios está pagando a través de descuentos por recibos de sueldo y convenios particulares de pago. Mientras, se avanza en el reparto de boletas porque se detectó que 8.000 beneficiarios de IAPV no tienen cómo imprimir la boleta de pago.reveló Schönhals y anticipó que la mecánica deberá ser revisada “porque no llegarán los recursos nacionales”.“Deberíamos generary, en función de eso, avanzaríamos en convenios con municipios, autoconstrucción, créditos individuales y sin descuidar la posibilidad de que haya construcción masiva de barrios a través de empresas constructoras”, estimó.