Paritaria de salud: avanza propuesta de UPCN para formar Central de camilleros

La propuesta

A partir de un reclamo del Hospital San Martín, el Sindicato propuso al Ministerio de Salud que los hospitales de mayor complejidad de la provincia cuenten con una Central de Camilleros, con el objetivo fundamental de que los enfermeros dejen de realizar esa tarea, que no les corresponde, pero recae sobre ellos ante la falta de personal específico.“Actualmente recae sobre los enfermeros “el camilleo”, tarea que no les corresponde, los distrae de sus funciones específicas y no está dentro de sus incumbencias”, explicó la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez.Con el objetivo de corregir esta situación, el Sindicato presentó ante la cartera sanitaria provincial una propuesta de “Lineamientos técnicos para la conformación de la Central de Camilleros”, argumentando que el camilleo es “un servicio esencial para el adecuado funcionamiento del sistema público de salud, a la vez que se erige como un eslabón fundamental para la recuperación de los pacientes”.Para UPCN, la Central de Camilleros debería conformarse en primer lugar en el Hospital San Martín, “que es donde nació esta propuesta y el que tiene mayor demanda, por lo tanto tiene más urgencia en solucionar el problema”, señaló Domínguez y apuntó que luego se buscará “avanzar con el Hospital San Roque, que ya tiene camilleros pero no están organizados en una Central, y posteriormente con los tres hospitales de referencia: Masvernat de Concordia, Centenario de Gualeguaychú y Urquiza de Concepción del Uruguay”. Y agregó: “Más adelante se deberá ir pensando progresivamente cuáles son las necesidades de los hospitales más chicos”.Remarcó que “debe haber camilleros en todos los nosocomios” y “en los hospitales grandes debe crearse una Central de Camilleros, con un funcionamiento organizado y pautas claras que permitan modificar la situación actual, que va en perjuicio de los enfermeros”, añadió.“Sabemos que el Ministerio de Salud está evaluando nuestra iniciativa, que eventualmente será abordada en la Paritaria Sectorial”, comentó la dirigente gremial y resaltó que “en primer lugar, es un logro para los enfermeros y además es necesario para el servicio de Salud”. Sostuvo también que “va en consonancia con la idea de planificar la administración pública para prestar un mejor servicio”.El tema se encuentra en la agenda de la Paritaria Sectorial de Salud, cuyo próximo encuentro está previsto para el miércoles 24 de julio a las 11:00.“Queremos que esta propuesta realmente cumpla los objetivos para los cuales ha sido planteada, por eso estamos discutiendo sus alcances y hablando con las autoridades de Salud, que han entendido que se trata de una necesidad”, afirmó la Secretaria Adjunta de UPCN y señaló que “no sólo tenemos que dar la discusión respecto de las obligaciones que tendrán los camilleros, sino también los derechos específicos que se les van a reconocer”.El documento “Lineamientos técnicos para la conformación de la Central de Camilleros” presenta un minucioso detalle respecto al funcionamiento de ese sector en cada hospital de la provincia.A través de este trabajo, UPCN busca “explicitar y sistematizar las tareas y funciones que le conciernen al personal del área, como así también sus objetivos y responsabilidades”.“La actividad del servicio de camilleros es un eslabón fundamental para la recuperación de la persona”, resalta el Sindicato en su iniciativa, que fue elevada al Ministerio de Salud en marzo del año pasado con el propósito de optimizar el servicio de salud entrerriano. Remarca además que “el trabajo realizado con precisión, destreza, habilidad y conocimiento garantizan la efectividad del funcionamiento del sector y la integridad del paciente y personal que realiza la tarea”.El trabajo destaca, entre otros puntos, la importancia de la gestión del capital humano, de la capacitación permanente y del trabajo en equipo, a la vez que enumera los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los camilleros.