Falleció el ex diputado Arturo Etchevehere: fue precandidato a gobernador

Murió Arturo Roosvelet Etchevehere. Estaba internado por una afección pulmonar y esperaba irse de alta este jueves, pero su estado de salud se complicó. Tenía 78 años. Fue precandidato a gobernador por la Unión Cívica Radical (UCR) y diputado nacional en la década del ‘90.Etchevehere fue precandidato a gobernador por el radicalismo en 1994 y 1999. En ambas oportunidades perdió la interna con Sergio Montiel. Luego fue diputado nacional.Actualmente estaba a cargo de la empresa familiar Etchevehere Rural S.R.L. Arturo Roosvelet es tío de Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri; Sebastián, ex candidato a gobernador de La Libertad Avanza; y Juan Diego, ex titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) durante la gestión macrista.Arturo Roosvelet era el último hijo de don Arturo Etchevehere. Sus hermanos eran Ivar y Luis Félix. Este último, casado con Leonor Marcial Barbero, era el padre de Luis Miguel, exministro de Agricultura en el gobierno de Mauricio Macri; Sebastián excandidato a gobernador por la Libertad Avanza; Juan Diego, ex titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom); y Dolores.Arturo Roosvelet, Ivar y Luis Félix fueron hijos de Arturo Julio Etchevehere, exministro de Enrique Mihura, gobernador de Entre Ríos (1939-1943); y nietos de Luis Lorenzo Etchevehere, fundador de El Diario de Paraná y gobernador de Entre Ríos (1931-1935). Fuente: (Análisis-Página Política)