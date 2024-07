Diputados libertarios admitieron visitar a “ex combatientes de la subversión”

Diputados nacionales pertenecientes a La Libertad Avanza, luego de visitar a ex militares detenidos por crímenes de lesa humanidad en el penal federal de Ezeiza, negaron “visitar represores” sino que fueron a ver a “ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”.En un comunicado, que circuló entre periodistas, los legisladores sostienen haber estado en la cárcel porque “no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio”.Asimismo, indicaron que “los fallos violan las leyes y los tratados” y que no hay “terroristas presos” pero sí “héroes de Malvinas” y personas que, desde hace 20 años, “no tienen condena firme”.“¿Qué edad tenían estos presos al momento que se le inventan los cargos? Entre 19 y 23 años. Los cargos no han sido probados, muchos son inventados”, manifestaron.En la misma línea, apuntaron contra el artículo escrito por un medio colega, que afirma la visita de los diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros represores, señalando que “están más cerca del terrorismo zurdo que de la verdad”.“Les duele la visita humanitaria. Las Fuerzas Armadas vencieron al terrorismo marxista por las armas y el Presidente combate en la política a esta ideología. ¿Cuál es su última guarida? El Poder Judicial y los vamos a combatir denunciando públicamente a los jueces que armaron y fallaron a favor de esta farsa en el Consejo de la Magistratura”, sentenciaron.Por último, confirman la asistencia de los diputados nacionales Guillermo Montenegro (Buenos Aires), Alida Ferreyra (Corrientes), Lourdes Arrieta (Mendoza), María Fernanda Araujo y Beltrán Benedit (Entre Ríos) y Rocio Bonacci (Santa Fe)“No nos ocultamos no. Vamos al rescate del imperio de la ley con espíritu de justicia”, concluyeron. Fuente: (NA)