Frigerio analizó junto a Feder alternativas ante incremento del costo energético

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con referentes de la Federación Económica de Entre Ríos (Feder). Desde la Feder agradecieron la predisposición al trabajo conjunto, y el mandatario instruyó a sus funcionarios que acompañen el crecimiento y desarrollo de las empresas en la provincia.Desde la Feder le transmitieron inquietudes en materia de costo energético e impositivo, y entre las acciones acordadas, se analizará el cuadro tarifario en relación a otras provincias. El encuentro fue en Casa de Gobierno, y estuvieron el presidente de la Feder, Silvio Farach; el presidente Cámara de Diputados, Gustavo Hein; la secretaria de Energía, Noelia Zapata; y el presidente del Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE), Juan Domingo Zacarías.Al finalizar la reunión, el presidente de la Feder, Silvio Farach, agradeció la predisposición del gobernador y funcionarios, e indicó que el motivo del encuentro fue el costo energético y ver de qué manera se articulaba el trabajo conjunto entre lo privado y lo público. "La presencia de la secretaria de Energía, Noelia Zapata, es vital porque está al frente de la distribuidora de energía de la provincia. Eso es una forma de ir llevando en principio, no digo de soluciones en lo no inmediato, pero sí de planteos", destacó.Farach habló de la variación que ha habido en los costos, la baja en las ventas y el impacto que conlleva trasladar el incremento de la energía a los costos y al costo fijo de funcionamiento de una empresa.Durante la reunión también "se planteó cuestiones impositivas de ATER sobre las cuales tenemos la mayor predisposición para trabajar en forma conjunta con el Estado provincial. En principio agradecidos por habernos recibido", remarcó.Por su parte, la secretaria de Energía, Noelia Zapata, indicó que las respuestas que se puedan dar desde el Estado tienen que ver con "coordinar una planificación estratégica del desarrollo".Ante la variación de los costos de energía, insumo fundamental de los comercios y pymes de la provincia que aglutina la Feder, precisó: "Estamos hablando de lo que Nación nos cobra a la provincia. Ha variado muchísimo. Entonces ese componente de la factura que tanto duele, tiene el componente del valor de la energía a nivel nacional, tiene impuestos nacionales -el 27 por ciento de IVA para los responsables inscriptos y 21 por ciento los monotributista y consumidores-, y tasas municipales. La provincia no tiene ningún impuesto dentro de la factura de energía", advirtió.En ese marco, Zapata informó que el gobierno provincial "se ha comprometido a analizar el cuadro tarifario a los efectos de ver cómo estamos con relación a otras provincias", y señaló que junto a Feder han concluido que, además, "el consumidor está retraído a comprar porque no hay las líneas de crédito adecuado, porque la economía está estancada de alguna manera".Dicho esto, dijo que "todos aspiramos a que esa cuestión económica cambie, y hemos quedado en trabajar en equipo a los efectos de que todos los funcionarios de la provincia, nos ha pedido el gobernador, acompañemos al desarrollo y el crecimiento de las pymes y de las empresas en general en la provincia", concluyó.