Paritaria: “Una buena oferta sería el 20% de aumento”, dijo Muntes

Política El gobierno convocó a paritarias a los gremios estatales y docentes

El secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, anticipó que esperan una oferta del 20 por ciento de incremento salarial en la reunión que se mantendrán este viernes por la mañana los gremios estatales con funcionarios del gobierno provincialEl secretario de ATE expuso que un salario básico de un trabajador estatal ronda los 400 mil pesos, pero “necesitaríamos estar cobrando unos 850 mil según lo que plantea INDEC para no ser pobres". No obstante, reconoció que "la situación es muy difícil y sabemos que la recaudación se cayó, por eso vamos a escuchar qué nos ofrecen".A su vez, Muntes calificó a las charlas paritarias como amenas: "nos atienden muy bien, son reuniones abiertas y sin chicanas donde se buscan alternativas para afrontar el desafío de mejorar los salarios, hay diálogo y consenso, pero eso no quiere decir que los resultados sean los ideales".Sobre la metodología, Oscar Muntes reconoció en declaraciones aque "en un Estado organizado se tiene una paritaria anual. Actualmente, es una negociación mensual, pero la alternativa es que sea bimestral o trimestral, siempre que la pérdida del poder adquisitivo no sea sostenida. La negociación ellos lo atan a los niveles de recaudación y nosotros a los niveles de inflación. Necesitamos encontrarnos hasta tener un equilibrio y entendemos que lo más apropiado será lograr un acuerdo a tres meses con resguardo de los trabajadores".