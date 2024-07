Fabián Rogel: “Quiero que la Unión Cívica Radical vuelva a ser lo que fue”

El diputado de Entre Ríos por la Unión Cívica Radical (UCR), Fabián Rogel, expresó en sus redes sociales que “dedicaré mis esfuerzos para que la Unión Cívica Radical en esta provincia vuelva a ser lo que fue”.



“Creo que antes que en el internismo partidario y en el futuro de cada uno de nosotros tenemos que pensar en los momentos que está viviendo la Argentina y lo que tenemos que hacer para salir de esta situación”, afirmó el actual legislador y ex diputado nacional.



“En este sentido, todos mis esfuerzos estarán puestos en acompañar el gobierno de Rogelio Frigerio con miras a que pueda realizar una gestión extraordinaria porque, de lo contrario, no habrá futuro para nadie”, añadió.



En tanto, Rogel consideró que “el peronismo no ha asumido por qué perdió las elecciones”, tras lo cual agregó: “Y nosotros, los radicales, tenemos que asumir que algo pasó también para tener que haber apelado a un candidato de otro partido. Pero fundamentalmente tenemos que hacernos cargos para llevar adelante nuestras mejores banderas para que Frigerio termine haciendo el mejor gobierno de los últimos 30 años”.



“Pensar en términos dirigenciales es lo que no has llevado a un desequilibrio. Pensar en cada uno de nosotros es no pensar en la gente, que nos ha encomendado gobernar para el pueblo”, acotó quien también fuera presidente del bloque de convencionales que reformó la Constitución provincial.



“Hay que profundizar la continuidad democrática de estos 41 años que hemos conseguido gracias a Raúl Alfonsín, y hay que hacerlo con un debate profundo, sin gorilismo, sin ataques, sin descalificaciones y pensando en un crecimiento económico, social y político sustentable. Esa es la idea que tengo respecto de la política que tiene que venir en el futuro”, finalizó.