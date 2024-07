El gobierno reconoció la labor de los agentes penitenciarios entrerrianos

“Reconocer actos heroicos”



El gobernador Rogelio Frigerio, junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, participaron de un acto donde se brindó un reconocimiento a los efectivos del Servicio Penitenciario de Entre Ríos en el Día del Agente Penitenciario nacional.Durante el acto, en el que también estuvo la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el director del Servicio Penitenciario, Aníbal Alejandro Miotti, el gobernador agradeció a los agentes, y les transmitió el valor que tienen para la provincia y la decisión de acompañarlos "desde el Estado, incluso en un contexto de escasez de recursos"."Cuando asumí al frente de la gestión, una de las prioridades que me propuse, junto a Néstor Roncaglia y todo su equipo, fue la de hacer una Entre Ríos más segura. Una Entre Ríos donde todos podamos desarrollarnos sin miedo, y el papel que cumplen ustedes en este camino es esencial", subrayó.Aseguró que "terminar con la inseguridad no se logra con una medida aislada, requiere de un abordaje integral: atacar el problema de raíz, fomentar la inclusión y aumentar la presencia del Estado en aquellos lugares en los que avanzó el narcotráfico y las mafias, reforzar los controles y agilizar los procesos para que aquellos que cometen delitos, cumplan con la pena que les corresponde, y también, trabajar para que las cárceles se conviertan en una verdadera herramienta de reinserción social", remarcó.Habló del esfuerzo que cada uno de los más de 1350 agentes realiza "por hacer cumplir la ley y por contribuir a que las cárceles no sean universidades del delito, como muchas veces se dice", y consideró que "reforzar la seguridad en las cárceles es más seguridad en las calles. Gracias por el coraje y el profesionalismo con el que vienen trabajando. Gracias por hacer del Servicio Penitenciario un lugar de prestigio, incluso en las peores condiciones, sin recursos y sin apoyo del Estado durante muchos años", acotó.Dijo además que "este gobierno está decidido a respaldarlos", y detalló que, en estos siete meses, por primera vez, se entregaron perros para custodiar los ingresos, se transfirieron vehículos de la flota de autos oficiales recuperados, y se impulsan capacitaciones a los efectivos. "Sepan que encontrarán en mí y en mi equipo, personas que los acompañarán porque quieren una Entre Ríos más segura", insistió.Mencionó luego que se duplicó el secuestro de drogas, medicamentos y celulares en las nueve unidades penales que se tiene en la provincia y se firmaron convenios con municipios y organismos para que los internos puedan trabajar antes de quedar en libertad, entre otras medidas.Por último, Frigerio sostuvo que se avanza en un contexto muy difícil en el que se está gestionando casi sin recursos. "Esto nos obliga a ser más creativos y más eficientes con cada peso que aportan los entrerrianos, y sobre todo, a establecer prioridades. La inseguridad nos desvela a todos los que formamos parte de este gobierno. Muchas gracias por el trabajo que vienen haciendo. Siento un profundo orgullo y agradecimiento por el equipo que hacemos juntos", concluyó.En diálogo con, el Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia recordó que “en el año 1999 y 2005 se registraron dos episodios graves en la cárcel de Victoria, donde hubo un levantamiento de los internos y algunos agentes del Servicio Penitenciario estuvieron de rehenes durante varias horas. Fue un hecho extraordinario donde un funcionario murió asesinado, también falleció un interno y nunca hubo un reconocimiento explícito sobre ese accionar. Hicimos un análisis, fue un buen accionar y se decidió ascenderlos, si bien actualmente están retirados”.“Fue muy emotivo”, mencionó el Ministro y dio cuenta que “uno de los agentes perdió un ojo de un facazo que le dio un interno y le perforó un pulmón, hay que reconocer los actos heroicos y eso es lo que hicimos hoy”.En este sentido, dio cuenta que el Servicio Penitenciario “es un gran desafío, no es una institución de segunda, todo lo contrario, queremos que esté muy visible, que sea reconocida, es un trabajo complejo el que hacen, pero si no cumple una buena función, de educar, enseñar a trabajar, de reinsertar a los internos, cuando salen van a salir más delincuentes, entonces ahí radica la función principal del Servicio Penitenciario”.“El Servicio Penitenciario de la provincia es muy bueno, tiene un buen componente humano y en la gestión política estamos tratando de que sientan el bienestar y reconocimiento que se les debe”, afirmó Roncaglia.Por su parte, el director del Servicio Penitenciario, Aníbal Alejandro Miotti, agradeció al gobernador Frigerio "quien ha dado un apoyo sostenido y comprometido en un momento histórico que con su presencia se hace visible como la visita de un gobernador por primera vez en la historia a nuestra escuela y hoy esté presente en el Día del Agente Penitenciario".“Nunca es tarde para reconocer estos valores de los funcionarios, se tardó 25 años, pero hoy como institución es un honor haber reconocido esa función”, remarcó.El Día del Servicio Penitenciario se celebra en Entre Ríos en consonancia con el día de la Virgen del Carmen, patrona de los Servicios Penitenciarios del País, dispuesto por Decreto Nacional N° 16.535.