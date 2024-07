Caso Fabiani: abogado reitera pedido al Procurador y hablan de “insensibilidad”

Rubén Pagliotto y Eduardo Vugner, los abogados querellantes que representan a Germán y María Inés Fabiani, los hijos del jubilado de 74 años oriundo de Santa Clara de Buena Vista, Santa Fe, cuyo paradero se desconoce desde el 4 de junio último cuando salió a cazar en un campo próximo a la localidad de Alcaraz en el departamento La Paz, volvieron a insistir sobre el pedido de exclusividad del Fiscal.Pagliotto confió en un comunicado enviado a este medio, que la falta de respuesta que han tenido ante este tercer reclamo que la querella le hace al Procurador (de la provincia, Jorge García) “es una muestra más de insensibilidad y falta de compromiso de su parte”, y consideró que “hay un incumplimiento funcional muy grave, que se resignifica en una causa como ésta, tan compleja, extraordinaria y grave”.También opinó que “al menos debería en tres renglones responderme que no hace lugar a mi pedido, pero no esto de guardar ominoso silencio”, y manifestó que “es una falta de respeto a la familia de Enrique Fabiani, que atraviesa una situación tan perversa como es la desaparición forzada de una persona, a la que pareciera que se la tragó la tierra”, sostuvo Pagliotto.Virginia Dropsi es la fiscal que subrogó por 24 horas a Quirolo que debió alejarse por una cuestión personal, pero en esas pocas horas que tuvo la causa bajo su órbita dispuso que el director de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Ángel Ricle, retire los informes periciales confeccionados por el Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal sobre los teléfonos celulares de los cuatro agentes de la División Abigeato que fueron anoticiados del caso y que acudieron al llamado de Julio Lodi, la última persona que vio con vida a Fabiani.A la medianoche del 4 de junio último, Lodi, propietario de la Estancia La Criolla, oyó ladrar a sus perros y salió a ver qué pasaba. Se encontró con Enrique Fabiani, que había salido a cazar con unos amigos en un campo en la zona norte del departamento Villaguay, la estancia Don Antonio, cerca de la ruta 127, altura del kilómetro 104, en el departamento Villaguay, cerca del límite con departamento La Paz.El último dato que se tiene de Fabiani lo brindó Lodi. Tuvieron un diálogo tenso: el dueño del campo le preguntó qué hacía, armado, en una propiedad privada. Fabiani le dijo que cazaba, se disculpó y se retiró. Cuando la búsqueda de Fabiani se tornó infructuosa y sin resultados, el caso se judicializó y recayó en manos del fiscal Quirolo. A pocos días de iniciada la búsqueda, hubo un “careo”, entre Lodi y Germán Fabiani, uno de los hijos de la persona desaparecida.El abogado de Lodi, Cristhian Panceri, dijo que una cámara de seguridad que existe próxima a la estancia La Criolla registra la llegada de la camioneta de Abigeato, con cuatro agentes a bordo, que acuden al llamado del dueño del campo que “intrusó” Fabiani. Pero a los 15 minutos la misma cámara registra el auto con solo dos efectivos a bordo. Pagliotto comparte sospechas sobre el rol de la Policía y por eso pedirá en los próximos días que la fuerza provincial sea apartada de la investigación, y en su lugar se convoque a Gendarmería.“Si una cámara registra que pasaron cuatro efectivos de Abigeato y que solo vuelven dos, uno se pregunta qué pasó con los otros dos. Nos preguntamos dónde quedaron, por qué no vuelven los cuatro. Todos estos interrogantes le dan lugar a las sospechas. Nosotros tenemos sospechas sobre Lodi, y por supuesto, y cada día más sobre la patrulla de Abigeato. Son cuatro, más un quinto, que habría incurrido en graves contradicciones”, señaló Pagliotto aEl Ministerio Público Fiscal pidió el peritaje de varios teléfonos celulares: el de Lodi, el de una mujer llamada María Trevisan; los teléfonos de los cuatro agentes de Abigeato Maximiliano Francisco Espíndola, Francisco Alexis Estigarribia, Jairo Dome José Gabriel; Pablo Gaillard y también el celular de la División Abigeato. Fuente: (ElARgentino)