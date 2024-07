De qué trata la Ley Hojarrasca que impulsará Sturzenegger

Qué es la "ley Hojarasca", el primer proyecto de Sturzenegger

La fase 2 del Gobierno de Javier Milei ya está en marcha. El asesor de Gobierno y expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, juró como nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado y se prepara para impulsar su primer proyecto legislativo: la "ley Hojarasca".En sus primeras declaraciones, Sturzenegger remarcó la prioridad que le dará "la agenda de la libertad económica. Está esa famosa frase de que 'a más leyes, menos Justicia hay'. Yo creo que Argentina está sobrecargada de normas y regulaciones y el Presidente me ha pedido que avancemos en sacarle ese pie encima a la actividad productiva, que es una de las maneras más eficaces que tenemos de promover la actividad económica, el empleo y el crecimiento".Posteriormente, expresó que su segundo objetivo será "la transformación del Estado. Se ha aprobado la ley Bases, que le da al Gobierno un año para encarar el proceso de reforma del Estado". "Me parece importante recalcar la frase del Presidente: 'No hay plata'. Cada peso que gasta el sector público es un peso que alguien paga, ya sea con impuestos o con impuesto inflacionario, que se paga con emisión".A través de la ley Hojarasca, el nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado lanzará un paquete de normas que tienen como principal objetivo barrer con "más de 100 normas burocráticas".Los diputados de la oposición, sin embargo, ya anticiparon la negativa a votar un nuevo conjunto de reformas tan extenso, en medio del debate por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2024 y la ley bases aprobada definitivamente en la Cámara de Diputados.El expresidente del Banco Central confirmó su intención de "desarrollar una carrera administrativa": "La agenda de transformación es acompañar la reforma del Estado usando las facultades de la Ley Bases. También desarrollar una carrera administrativa cuyo aspecto esencial será un examen de ingreso a la función pública como la q se usa en los países con servicio civil profesional".En la misma línea, Sturzenegger señaló que "la estabilidad del empleado público se entiende para evitar que un gobierno cambie a los funcionarios para reemplazarlos por adictos. El Kirchnerismo usó este loable objetivo para lo contrario: llenando al Estado de militantes cada vez que termina un mandato".