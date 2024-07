Causa alimentos: declararon “inadmisible” la apelación de Capital Humano

La Cámara Federal de Casación Penal declaró “inadmisible” la apelación que presentó el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, en la que cuestionaba la medida cautelar para distribuir los alimentos retenidos en depósitos.“Del análisis realizado en razón de lo previsto por los artículos 444 y 465 del CPPN surge la inadmisibilidad de la vía intentada, pues la recurrente no logra rebatir de modo concreto y acabado los argumentos expuestos en la resolución impugnada”, dice la resolución.A su vez, el párrafo remata: “Ello priva al recurso de la fundamentación requerida”. El recurso que envió la subsecretaria Legal de la cartera, Leila Gianni, fue estudiado por los jueces Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar.En esta línea, los magistrados indicaron que los funcionarios de Capital Humano no argumentaron “adecuadamente la existencia de una cuestión federal, que habilite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio, en los términos de la doctrina establecida por el Alto Tribunal in re 'Di Nunzio'”."El pronunciamiento atacado ha sido dictado por la Cámara de Apelaciones en su carácter de órgano revisor de las resoluciones emanadas de los magistrados, es decir que en el caso existe doble conformidad judicial. Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve declarar inadmisible el recurso de casación deducido, con costas”, agrega el documento.La semana pasada, Capital Humano intentó acusar al Poder Judicial de entrometerse en las delegaciones del Poder Ejecutivo con la apelación hoy despejada.