Adorni sobre el dólar y la inquietud de los mercados: “no vamos a devaluar”

Sobre el bono a jubilados

Sobre el viaje de Milei a Brasil

Sobre el Banco Nación y el Plan de Alfabetización

El vocero presidencial Manuel Adorni llevó a cabo su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada. “Cuando anunciamos el déficit cero, el dólar también pegó un salto, y luego se terminó acomodando. Hoy lo que anunciamos es que se termina la emisión de moneda en la Argentina y es probable que algunos crean que el dólar debe estar por encima. Lo que opine esa gente no desvía nuestro rumbo. No vamos a devaluar ni corrernos del destino fijado por el ministro Jorge Caputo”, agregó.“El tipo de cambio desde la asunción varió solo un 16% cuando en el Gobierno anterior fue superior al 100%. Nosotros además de que sabemos lo que estamos haciendo, tenemos mucha convicción. No damos un paso atrás ni para tomar impulso”, dijo.Sobre las opiniones de Fausto Spotorno, asesor económico del Gobierno, quien advirtió sobre anuncios de la semana pasada del ministro de Economía Luis Caputo y que consideró como “insuficientes”, Adorni dijo que no tienen nada para decir, ya que es una opinión personal.El funcionario se refirió a la posibilidad de una posible actualización del monto del bono que se viene otorgando todos los meses, y que es de $ 70.000, por el momento dijo que no es posible. “Si hay alguna modificación siempre va a ser dentro de la regla del equilibrio fiscal”, agregó.“Si la coyuntura lo permite seguramente eso se corregirá”, dijo.“Viajará en avión presidencial, fue invitado por los organizadores, seguramente ellos correrán con los gastos. Al menos ese es mi caso. En el del Presidente, averiguaré y te daré la información cuando la posea”, dijo.El funcionario destacó la cantidad de créditos otorgados por el Banco Nación durante el primer semestre en distintos sectores de la economía, comparándolos con lo que se llevaron adelante durante la gestión del exministro de Economía, Sergio Massa. “Los argentinos volvieron a tener un futuro de prosperidad liberal”, dijo.Adorni confirmó que este jueves se lanza el plan de alfabetización a nivel nacional que se llamará Plan Nacional Compromiso Federal por la Educación.“Es un plan federal, se consolidó con el compromiso firmado hace unos meses por las autoridades educativas de todo el país. El objetivo es lograr que todos los estudiantes argentinos puedan leer, producir y comprender contenidos”, dijo.