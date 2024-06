RODHER: “El proceder de la Policía tiene como resultado la muerte de un joven”

Paraná Pasan a disponibilidad a los policías que intervinieron en el caso Goyeneche

La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) emitió un comunicado tras conocerse el resultado de la autopsia de Ariel Goyenche.“Finalmente se confirmó la hipótesis de que a Ariel Goyeneche lo mató la policía. Tras la difusión del informe final de la autopsia se reveló que Ariel murió por. No se murió. Lo mataron”, expresaron.Y señalaron: “Los agentes de la Policía de Entre Ríos que intervinieron frente a la exaltación de Ariel, no solicitaron atención médica ni lo trasladaron hacia el hospital público, sino que decidieron sujetar su cuerpo contra el cemento, tal como habían señalado testigos y filmaciones. Lamentamos que una vez más el proceder de la policía de nuestra provincia tenga como resultado la muerte de un joven, una muerte que pudo ser evitada”.Y acotaron: “Recién después de 4 meses del hecho se conoce el informe final de autopsia, aún quedan pruebas que realizar y estas dilaciones y demoras son una constante en las causas en donde están involucrados funcionarios policiales en nuestra provincia. Desde la RODHER insistimos en denunciar que estas prácticas no constituyen hechos aislados, sino que representan una práctica represiva y sistemática inadmisible e incompatible con los más básicos estándares de Derechos Humanos de nuestro sistema democrático”-“Exigimos diligencia, celeridad e independencia en la investigación judicial estableciendo las correspondientes responsabilidades. Nos solidarizamos con la familia de Ariel y le expresamos todo nuestro acompañamiento en el legítimo pedido de justicia”, concluyeron.