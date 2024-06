Se impuso el oficialista De Rivas y será el próximo intendente de Río Cuarto

Río Cuarto eligió este domingo a Guillermo de Rivas, con el 37,18% de los votos, como su próximo intendente. Enfrentó a la peronista Adriana Nazario y al radical Gonzalo Parodi, que esperaban un escenario de tercios, que finalmente se confirmó, pero con diferencias más amplias que las proyectadas. El presidente Javier Milei no llevó candidato por La Libertad Avanza.El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, viajó a Río Cuarto para sumarse a los festejos. Enfrentó su primer desafío electoral tras haber asumido el 10 de diciembre.“Felicitaciones @guillederivas por el triunfo electoral en #RíoCuarto. El imperio del sur, la Capital Alterna provincial, tendrá un gran intendente. Extiendo mi saludo al resto de los candidatos quienes junto a los vecinos protagonizaron hoy una jornada de compromiso democrático”, escribió Llaryora en su cuenta de la red social X.El exgobernador, Juan Schiaretti también se sumó a los festejos: “Quiero expresar mis saludos a todos los habitantes de #RíoCuarto, que una vez más asistieron a las urnas para elegir su intendente en una jornada cívica ejemplar. Felicito al intendente electo @guillederivas quien, por sus cualidades y visión, interpretó el camino a seguir desde el municipio, y a todos los candidatos que participaron en esta contienda electoral. Este triunfo demuestra que el excelente trabajo del Gobernador @MartinLlaryora, junto a los intendentes, tiene el reconocimiento de la sociedad. ¡Mis felicitaciones!”, escribió.De Rivas representa la continuidad del actual alcalde Juan Manuel Llamosas y tiene el respaldo de Llaryora. Pero no fue el único candidato del peronismo. Nazario, exdiputada y otrora pareja del fallecido tres veces gobernador José Manuel de la Sota, era quien más chances tenía de enfrentar al oficialismo, pero obtuvo el 21,16%.A De Rivas lo secundó el radical Parodi, pero con 13 puntos de diferencia. Alcanzó 24,28% de los votos. El radicalismo no logró dar el batacazo para retornar al poder, que perdió ocho años atrás a manos del oficialismo provincial. Parodi fue por la alianza Primero Río Cuarto, que incluyó al Frente Cívico y la Coalición Cívica. Juntos por el Cambio se rompió y el PRO llevó un candidato propio, con pocas expectativas, el médico Rolando Hurtado, que obtuvo el 1,57% de los votos.Sin sello propio en Córdoba, pese a haber sido la provincia donde mayor caudal de cotos cosechó (más del 70%), Milei decidió no apoyar a ningún candidato, pero el Partido Libertario se presentó, con la boleta que llevaba a Mario Lamberghini como intendente. En los primeros datos, consiguió el 6,81% de los votos.