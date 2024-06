Javier Milei recibirá un premio del Instituto Liberal checo en Praga

El presidente Javier Milei recibirá el próximo lunes 24 en Praga el premio que concede anualmente el Instituto Liberal checo por su contribución al desarrollo del pensamiento liberal. Lo hará durante una visita a la República Checa en la que se reunirá con su par, Petr Pavel, y con el primer ministro, Petr Fiala. Lo informó la agencia EFE.



El viaje aún no fue anunciado por la Casa Rosada. De confirmarse, se produciría pocos días después de la participación de Milei en la cumbre del G7 en el sur de Italia y en la cumbre de la paz sobre Ucrania celebrada el fin de semana en Suiza.



“Milei mantendrá encuentros con políticos, con el presidente (Petr Pavel) y con el primer ministro (Petr Fiala)”, declaró Jiri Scharz, fundador del Instituto Liberal y rector de la Escuela Superior Anglo-americana en Praga. En esta última institución, según precisó, Milei dará una conferencia.



El presidente argentino anunció hace tiempo que el viernes 21 de junio estará en Madrid para recibir el premio del Instituto Juan de Mariana “por su defensa de las ideas de la libertad”, a pesar de la crisis diplomática que lo enfrenta con España y su presidente, Pedro Sánchez, a cuya esposa calificó de “corrupta” a mediados de mayo cuando participó de un congreso de la ultraderechista Vox en la capital española. Previamente, el ministro de Transporte español, Oscar Puente, lo había acusado de ingerir “sustancias”.



El gobierno de Sánchez le exigió un pedido de disculpas, que nunca llegaron. Entonces, retiró a su embajadora en Buenos Aires. La semana pasada, Sánchez dijo que no le consta el nuevo viaje de Milei a Madrid. Cómo será el viaje de Milei a Praga Milei iría a la República Checa tras su visita privada a Madrid y a Hamburgo, Alemania.



Desde Praga, Scharz no precisó si las reuniones con los dirigentes checos serán el mismo lunes 24.



Tanto la entrega del premio como la conferencia tendrán lugar en el Palacio Zofin de la capital checa.



Scharz explicó que Milei “como libertario que se identifica con el anarcocapitalismo insta a un mínimo papel del Estado en la sociedad”.



El instituto otorga cada año su premio anual por la contribución al desarrollo del pensamiento liberal y la implementación de las ideas de libertad, propiedad privada, competencia y estado de derecho en la práctica.



En el pasado, recibieron este premio los premios Nobel de Economía Milton Friedman, Gary Becker y James Buchanan. (TN)