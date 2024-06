Francos adeudados a enfermeros: UPCN pedirá su resolución en paritaria sectorial

Foto: Frigerio en el anuncio a enfermeros

Inquietudes

UPCN valoró el anuncio del gobernador Rogelio Frigerio respecto alde la provincia, pero planteó diversas inquietudes relacionadas con su instrumentación. "Hay detalles que no tenemos claros, por ejemplo, cuál es el valor del día franco y en cuántas cuotas se van a pagar", expuso la secretaria adjunta del sindicato, Carina Domínguez. La representante gremial anticipó que solicitará que las cuestiones relacionadas a la implementación de esta medida se terminen de cerrarPuntualmente se refirieron a la Resolución Nº 2411 del Ministerio de Salud, que establece un"En primer lugar le expresamos que, a nuestro entender, esa Resolución debió ser analizada en la Paritaria Sectorial de Salud", apuntó Domínguez y agregó: "De todos modos, como el anuncio político del pago ya se hizo y creemos es muy importante y lo valoramos, no nos vamos a detener en hacer problemas por una resolución que lo que intenta es ordenar un relevamiento".La deuda acumulada hasta el momento era de 56.500 francos, lo que representaba más de 1.500 millones de pesos, los cuales -según se había informado- serán abonados a partir de agosto de este año, entre seis y 12 cuotas, teniendo en cuenta la situación de revista (antigüedad, categoría, función) de cada agente."Hay detalles que no tenemos claros. Por ejemplo,que ya está establecido, entre otras cuestiones que tienen que ver con la instrumentación de la medida", precisó Domínguez al respecto."Nos parece bien que se avance en el relevamiento,en el marco de ese ámbito", subrayó la dirigente gremial."Al ser la primera Paritaria de Salud, y en el afán de llegar con una respuesta, hay algunos pasos que se han obviado. Y si bien evaluamos que la medida es positiva y se ha avanzado en este sentido, la participación de los representantes de los trabajadores siempre es importante a fin de llevar información, aclarar y definir algunas cuestiones que pueden estar sin respuesta", expuso Domínguez. "Por eso vamos a plantear todas estas cuestiones", adelantó y señaló que "seguramente mantendremos conversaciones previas, para llegar a la paritaria ya con una propuesta lo más consensuada posible".El encuentro con la Directora General de Enfermería se concretó tras un pedido del sindicato, a raíz de diversas consultas e interrogantes de los afiliados acerca de cuestiones que no están especificadas en la Resolución Nº 2411."Entre ellas, queremos saber si se van a computar todos los francos adeudados previos al año 2022, porque la normativa circunscribe el relevamiento al 2022 y 2023", comentó la integrante de la comisión directiva de UPCN, Patricia Sanabria. Agregó que "al respecto la Directora explicó que, si bien la Resolución dice 2022 y 2023, incluye los francos acumulados en períodos anteriores que aún no han sido devueltos"."También tenemos observaciones respecto a algunas cuestiones conceptuales", acotó luego Sanabria. En ese orden mencionó que para UPCN "un franco se acumula cuando se trabaja un feriado o se trabajan más días de lo que estipula la grilla mensual que envía el Ministerio de Salud”. “Sin embargo, en los considerandos de la Resolución hay una definición diferente, ya que allí se entiende como franco a la acumulación de ocho horas que excedan a la jornada habitual y regular", expuso."Coincidimos en que la Comisión Asesora de la Ley N° 10.930, Carrera de Enfermería, puede tratar temas específicos, como la prolongación de jornada, porque el decreto reglamentario tiene una definición que no coincide con la que hoy se está hablando respecto a cómo aplicarlo a los días de franco. Le pedimos que se faculte a la Directora, desde la Comisión Asesora, para que lo ponga a consideración de la paritaria", afirmó también.En referencia al relevamiento, Sanabria comentó que la funcionaria precisó que "en algunos centros de salud probablemente no habrá francos acumulados porque se cumple con la jornada habitual. A la vez, nos informó que una vez que cada institución de salud informe la cantidad de francos, éstos se van a corroborar con la planificación de los agentes y la grilla mensual".Por otra parte, la secretaria adjunta de UPCN destacó la disposición de la funcionaria de Salud. "A pesar de tener una agenda compleja, la Directora nos atendió y pudo despejarnos algunas dudas, con buena predisposición para que la paritaria se desarrolle normalmente. Entendió cuál es nuestra inquietud y vamos a ir dándole fortaleza a la paritaria", finalizó.