Mondino: “Con la ley Bases, estamos definiendo quién paga qué cosas”

En medio de las dudas sobre su continuidad en el Gobierno, la canciller Diana Mondino elogió a Javier Milei en el evento de un think tank conservador del cual participará esta misma tarde el propio Presidente antes de viajar a Italia, sin su ministra, para participar de la Cumbre del G7. Sonriente y con su habitual calma, la funcionaria destacó la importancia de que se apruebe la ley Bases, que está en pleno debate en el Senado. Por lo bajo, en el Gobierno deslizan que su futuro, en parte, depende del resultado de esa votación.“No podemos olvidarnos de la Constitución. La Argentina debe respetar la Constitución. Y el Gobierno obviamente está abogando por este tema. Milei cerró su campaña con Constitución en la mano: lo que importa es la parte básica de que somos todos iguales ante la ley y eso debe cumplirse”, eligió decir la ministra en el inicio de la exposición en el salón de conferencias del hotel Hilton de Puerto Madero, donde se celebraba el encuentro “Renacer de la Libertad en la Argentina y el mundo”. La escuchaban, desde el auditorio, el intelectual que más admira Milei, Alberto Benegas Lynch (h), su hijo, el diputado nacional Bertie Benegas Lynch, también muy cercano al primer mandatario; y el titular de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne.“En Argentina tenemos muchos casos de desigualdad, por ejemplo, en los impuestos (...) y el decreto 70, que es el gran decreto del Gobierno, en ningún caso habla de obligaciones, sino de voluntad de las partes”, siguió, en otro elogio a la gestión. Luego avanzó sobre la ley Bases: “En la Argentina y en muchos países, ¿quién paga? Ahí tenemos que tener en claro la discusión. Con la ley Bases estamos definiendo quién paga qué cosas”, sostuvo. Y aseguró que “en Argentina y en muchos países los servicios (públicos) son sólo para 10 familias”.Más tarde, será el propio Presidente quien hablará desde el mismo escenario, en comunicación, también, con el CEO de Tesla, Elon Musk. Después, por la noche, Milei viajará a Europa, pero sin la Canciller, que está envuelta en rumores sobre una posible eyección. En su entorno mantenían el hermetismo, pero era un secreto a voces que está en duda su continuidad, en parte, por el malestar que generó en la Casa Rosada la invitación al embajador de Palestina a un evento en el Centro Cultural Islámico del que iba a participar Milei, el viernes pasado. De todas formas, la canciller sí acompañará al jefe de Estado en la Conferencia por la Paz en Suiza. “No había forma de que no esté”, dijeron en el Palacio San Martín, al tanto de que la canciller está en la cuerda floja. Por ahora, Mondino mantiene todos sus eventos en la agenda intacta y en su círculo repiten que está firme en el cargo.Su aparición en público, que estaba agendada desde hace semanas, fue durante el primer panel de la jornada moderada por el abogado Alejandro Fargosi. Compartió miradas, micrófono en mano frente a un enorme salón a medio ocupar junto a la fallida candidata presidencial de Venezuela María Corina Machado, férrea crítica del chavismo; el postulante de la oposición en Nicaragua, Félix Maradiaga; y la activista de “Cuba Decide”, Rosa María Payá.Sobre el caso de Venezuela, junto a Machado, se preguntó por su legitimidad: “En Venezuela va a haber elecciones. ¿Son democráticas si una candidata como (Corina) Machado no puede participar? Sí, no hay país con sistema electoral perfecto. Pero de ahí a decir que algunos no pueden jugar es tergiversar la palabra democracia”, deslizó.