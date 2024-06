Se realiza desde hoy un paro universitario que se extenderá por 48 horas

Política Los argumentos de AGMER para plegarse al paro nacional

Se lleva adelante desde hoy un nuevo paro universitario de 48 horas que afecta a las universidades públicas y a los colegios preuniversitarios de todo el país. La medida de fuerza fue decidida por los gremios docentes y no docentes luego de que el Ministerio de Capital Humano incumpliera la promesa de acercar una propuesta de mejora salarial en el marco de la paritaria el pasado jueves 6. Fuentes sindicales del sector denunciaron una pérdida de poder adquisitivo de entre el 40% y 45% y cuestionaron las “prácticas dilatorias” del Gobierno en el abordaje del conflicto universitario.La medida es convocada por todos los gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales: Conadu, Conadu Histórica, Fedun, CTERA, Fagdut, Fatun y UDA. Fedun y Fatun, con fuerte peso en la UBA, no habían adherido a la medida de la semana pasada, a la espera de que se concretara una propuesta salarial el jueves 6, según lo había prometido la ministra Sandra Pettovello en la reunión de la paritaria en mayo, indicaron fuentes gremiales. Al no llegar la propuesta, el viernes 7 definieron el paro de 48 horas, al que se sumó el resto de las organizaciones que integran el Frente Sindical.“La ministra Pettovello, en la última reunión paritaria, se comprometió a tramitar los fondos ante Economía y no cumplió: prometió una propuesta que contemplara el reconocimiento de la pérdida salarial, la actualización de la garantía salarial, una pauta de incremento mensual acorde a la inflación y fondos de capacitación y a la fecha no ofreció propuesta alguna”, expresó el Frente Sindical en un comunicado.Los reclamos del Frente Sindical incluyen la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que afectó a los docentes de colegios preuniversitarios, y la convocatoria a la “paritaria nacional docente”, el ámbito en el que se negocia el salario mínimo docente para todo el país.“Desde la multitudinaria marcha en la que todos los argentinos y las argentinas se expresaron en defensa de la universidad pública ya pasó más de un mes y aún no tuvimos ninguna respuesta del gobierno. En el último tiempo nuestros salarios siguen deteriorándose mes a mes, ya llevamos perdido más de un 60% de poder adquisitivo frente a la inflación y no vamos a seguir tolerando este deterioro y falta de respeto”, dijo Daniel Ricci, secretario general de Fedun, al anunciar el paro.“Los trabajadores docentes de las universidades ven el deterioro permanente de sus salarios frente a un gobierno que no da ninguna respuesta a las demandas. Tenemos que seguir peleando porque no se trata solamente de la dimensión salarial del conflicto, sino que también está en juego el futuro de la universidad pública argentina”, declaró Carlos De Feo, secretario general de Conadu.En esa misma línea se expresaron desde Fagdut: “Además de la dimensión salarial del conflicto, los trabajadores universitarios nos movilizamos y llamamos la atención a la opinión pública pues también está en riesgo la calidad educativa de nuestra universidad pública”.“El Gobierno debe entender la difícil e injusta situación de los docentes y no docentes universitarios, tomar conciencia de que muchos de ellos se encuentran por debajo de la línea de pobreza, y que su inacción es el principal motivo de las medidas de fuerza que como gremio nos vemos forzados a tomar”, planteó la comisión ejecutiva nacional de Fagdut en un comunicado.El miércoles 12 a partir de las 9 hs, los gremios universitarios se sumarán a la movilización impulsada por la CTA frente al Congreso de la Nación “en rechazo a la Ley Bases” y para “exigirles a los senadores y las senadoras que voten en contra”. También habrá movilizaciones en el resto del país.Desde Conadu anunciaron que el jueves 13 acompañarán a los docentes de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo en su protesta frente al Palacio Pizzurno “en reclamo por el pago de los salarios adeudados”.El pasado 28 de mayo el Gobierno nacional llegó a un acuerdo con las universidades nacionales en torno a la actualización por inflación de los gastos de funcionamiento, que representan el 10% del presupuesto universitario. Sin embargo, no hubo acuerdo en la paritaria, donde el Ministerio de Capital Humano negocia con los gremios el porcentaje de actualización de los salarios de docentes y no docentes, que representan el 90% restante del presupuesto.La última oferta, rechazada por el Frente Sindical, fue del 9% en mayo. La recomposición de los salarios docentes fue uno de los reclamos centrales de la Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril.