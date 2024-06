Intentaron ingresar a la casa de la ministra Sandra Pettovello

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunciará en las próximas horas ante la Justicia que al menos una persona intentó ingresar en su domicilio en un barrio semicerrado del municipio bonaerense de Moreno, en momentos en que ella no se encontraba en el lugar.



La funcionaria, que viene siendo eje de polémicas por el caso del reparto de alimentos y supuestas irregularidades en su cartera, hizo saber a su entorno que tomó este episodio como un "intento de intimidación", trascendió.



El hecho sucedió este lunes y tomó trascendencia luego de que el dueño del predio donde reside la funcionaria escuchara ruidos extraños en el lugar.



Al parecer, al menos una persona estaba intentando cortar el cerco electrificado del terreno donde se encuentra la vivienda de la funcionaria. En el momento que eso sucedió no había personal de seguridad de la ministra.



En el entorno de Pettovello no creen que haya sido un intento de robo al voleo y deslizaron que esta situación podría estar vinculada a sus políticas para avanzar en eliminar la intermediación de los planes sociales, que es elogiada con vehemencia por el presidente Javier Milei.



Al respecto, el propio jefe de Estado aludió en sus redes a este episodio en la casa de la funcionaria y escribió: "La ministra Sandra Pettovello y todo su equipo están dando una batalla contra la corrupción como nunca se había visto en la historia. ¿Se dan cuenta porque todo el tiempo operan a la Ministra? Mientras gestiona termina con los curros. Algunos ´críticos´ prefieren a los chorros".



Además, se conoció que durante la jornada le hicieron llegar amenazas telefónicas a la funcionaria del Ministerio de Capital Humano Leila Gianni, la misma que la semana pasada tuvo una fuerte discusión durante una audiencia judicial con el dirigente social kirchnerista Juan Grabois.



Los mensajes que recibió Gianni hicieron alusión a sus hijos y este hecho también será denunciado ante la Justicia en las próximas horas. (Noticias Argentinas)