Inauguraron la puesta en valor del Salón Mariano Moreno del Consejo de Paraná

El Salón Mariano Moreno del Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná, ubicado en calle Corrientes 94, fue reinaugurado con la presencia de diversas autoridades. La intendenta Rosario Romero destacó la importancia de este espacio y su valor histórico para la ciudad. “Este salón que lleva el nombre de Mariano Moreno, a quien siempre recordamos como un vigoroso luchador por la independencia de nuestro país. Hoy nos enorgullece haberlo mejorado y en eso agradezco a todos los que participaron de este proceso de modificación”, expresó.



Asimismo, subrayó que el salón está destinado a ser un espacio multifuncional: “Este salón no es solo el Consejo Deliberante, está llamado a ser un salón de la ciudad en el que se puedan hacer cosas culturales, artísticas, de conocimiento de todos los paranaenses en la vieja farmacia de 'El Indio'””. En este sentido, recordó su infancia visitando la farmacia: “Cuando yo era chica venía a la farmacia de 'El Indio', porque era una de las farmacias icónicas de la ciudad en la que preparaban los remedios”.



La intendenta también resaltó: “El edificio es un patrimonio de la ciudad y a mí me alegra mucho que la ciudad lo pueda disfrutar”.



Por su parte, el viceintendente David Cáceres elogió el trabajo realizado desde la gestión anterior: “Resaltar la voluntad y decisión política que hubo desde la gestión anterior para poder materializar la puesta en valor de este espacio, sino también la refuncionalización de otros espacios donde trabajan los empleados del Consejo Deliberante y que hoy estén, ex concejales con los cuales compartimos trabajo, discutimos y debatimos en un ente netamente político, es lo que queremos mostrar. Esa continuidad de línea política”.



Cáceres añadió la intención de abrir el espacio a la comunidad: “Queremos que la impronta de este espacio, de ahora en más, sea abierta a la comunidad, que tenga una agenda cultural, educativa, turística, que lo puedan utilizar muchas organizaciones vivas del pueblo y que también sea un espacio donde nuestros trabajadores tengan las condiciones para poder llevar adelante su trabajo y que los concejales lo puedan utilizar a la vista de la ciudadanía para que vean cómo se trabaja”.