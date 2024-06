Milei anunció que continuarán los despidos en el Estado: promete llegar a 75 mil

Los despidos en el Estado desde que asumió Javier Milei

Manuel Adorni ratificó que habrá más despidos de estatales: "Es sano que se revise cada uno de los rincones del Estado"

En un momento de su discurso, el presidente recordó su video viral de campaña donde agarraba cartelitos con nombres de ministerios y áreas del Estado y gritaba "¡Afuera!". Ese grito "significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad y eso redujo la estructura del Estado a la mitad. Y eso no fue gratis porque obviamente que echamos gente..., reveló Milei.Milei criticó, con sorna, a "los pifiadores seriales" que cuestionan la "calidad" del ajuste llevado adelante. Ellos aseguran que hay "mucho de licuadora y tijerita. El presidente aseguró que el ajuste tiene un 90 % de motosierra y para justificarlo mencionó los 25 despidos, la reducción de ministerios y la eliminación de "las transferencias discrecionales a las provincias, eliminamos de cuajo la obra pública".Luego admitió que está generando tensión social y caída de la actividad. "Lo sabíamos", aseguró. Por eso, "mientras nosotros hacíamos el ajuste, que iba traer una contracción de la actividad, decidimos hacer un fuerte política de contención social. Duplicamos la AUH, la Tarjeta Alimentar", afirmó Milei.A principios de abril, el Gobierno confirmó que ya habían sido despedidos 15 mil trabajadores estatales. Desde los gremios estatales calculan que el numero llega a 17 mil, lejos de los 25 mil que dijo hoy el presidente Milei.Desde abril, los despidos no han cesado, y en varias áreas se han cerrado organismos estatales, lo que ha provocado que miles de personas pierdan su empleo, como es el caso del INCAA, en donde alrededor de 300 personas perdieron su puesto de trabajo.Por su parte, en un memorándum interno del 18 de abril, la gerencia de Trenes Argentinos (Sofse) le informa al presidente de la empresa el presupuesto necesario para el despido y retiro anticipado de 3.000 trabajadores, estimado en $56.400 millones.La reducción se llevaría a cabo en etapas, con 1.000 trabajadores por mes hasta junio. Representan el 15% del total del personal. Pero el recorte no termina ahí: en el segundo semestre se avanzaría con el despido de otros 3.000.El 27 de mayo pasado el vocero presidencial Manuel Adorni ratificó que habrá más despidos de trabajadores estatales a partir de fin de junio y consideró que "es sano que se revise cada uno de los rincones del Estado"."Habrá una segunda revisión que tendrá efecto a partir del 30 de junio, ya lo habíamos dicho", dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa. El funcionario se refierió a las contrataciones que fueron prorrogadas entre febrero y marzo pasado por 30 o 60 días."Revisar el funcionamiento de ciertas áreas, si es correcto. Esta limpieza de la plana estatatal, es sano que se revise cada uno de los rincones del Estado para saber si funcionan bien o no", estimó el portavoz.