El Ministro de Seguridad entregó un can a Bomberos Zapadores de la Policía

Con el objetivo de incorporar un nuevo can entrenado para la búsqueda de explosivos, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, entregó un can a Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos. El nuevo integrante de la Policía se llama Roco y es un Ganadero Australiano.Los perros poseen un olfato excepcional que los convierte en herramientas valiosísimas para la detección de explosivos. Su entrenamiento les permite identificar una amplia gama de sustancias explosivas, incluso en pequeñas cantidades y escondidas en lugares difíciles de acceder.Vale aclarar que en esa búsqueda el can no corre ningún tipo de peligro porque al detectar al explosivo solo se sienta señalando el espacio, no entra en contacto con el objeto."La incorporación de este perro al equipo de bomberos zapadores sin duda fortalecerá sus capacidades y les permitirá actuar de manera más eficaz ante situaciones de riesgo", sostuvo Roncaglia y agregó: "Es importante destacar el papel fundamental que juegan las personas que se dedican al entrenamiento de perros detectores de explosivos. Su labor requiere de gran profesionalismo, paciencia y dedicación, ya que deben establecer un fuerte vínculo de confianza y trabajo en equipo con el perro"."Ahora viene una etapa de preparación y capacitación para Roco, que va a estar bajo el cuidado de la Policía. Ellos van a hacer un gran trabajo de entrenamiento, como ya lo hicieron con Lola, una perra buscadora de explosivos que ya tiene 10 años de servicio y va a pasar a retiro, a vivir con su familia", explicó.