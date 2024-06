La oposición aprobó en Diputados una nueva fórmula jubilatoria: qué establece

A través de un acuerdo entre Unión por la Patria, la UCR y otros bloques dialoguistas, la oposición logró pasada la medianoche la media sanción en Diputados de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria alternativa a la que el Gobierno estableció a través de un decreto de necesidad y urgencia.Mientras los diputados nacionales de distintos bloques desarrollaban sus exposiciones en torno al debate sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, detrás de las cortinas del recinto los líderes de los principales bloques opositores sellaron el acuerdo.Superada la votación en general, el presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, propuso eliminar del dictamen el artículo 11 que establecía la supresión de los regímenes jubilatorios de privilegio para presidentes y vicepresidentes.La votación culminó con 109 afirmativos, 111 negativos y 15 abstenciones, por lo que el artículo se cayó con el apoyo de Unión por la Patria y Hacemos, en tanto que la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la UCR se abstuvieron. La Libertad Avanza, el PRO y el grueso de la UCR votaron para que se mantuviera ese artículo, pero no les alcanzó.El dictamen de mayoría, el de Unión por la Patria, primero fue rechazado, y acto seguido se sometió a votación el de la UCR y Hacemos Coalición Federal que se aprobó con modificaciones mediante.Ese número no fue elegido al azar. Es la diferencia entre la recomposición de 12,5% que otorgó el Gobierno, y el 20,6% de inflación de enero, que fue la más alta. Es un mínimo, aclararon, para que los jubilados recuperen lo perdido.Pero la novedad, es que además de inflación le incorporan otro índice:de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el año calendario anterior.Otros dos puntos se negociaron a lo largo de la tarde, con la sesión ya en curso: el piso sobre el que quedarán fijados los haberes y el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.El proyecto de la UCR y Hacemos Coalición Federal planteaba un piso de haber regido por la canasta básica total por adulto, que ronda los $ 250.286. Mientras UP fijaba que mínimo sea de 1.2 de esa canasta, lo que equivaldría, aseguran, a la mínima actual con el bono de $ 70 mil incluido.Esa diferencia se saldó fijando un punto intermedio.. Es la cifra a la que llegaron calculando el desfasaje promedio que se da entre cuando se publica la nueva canasta y después sale la inflación actualizada.Pero el principal punto de discordia tenía que ver con que el dictamen de los dialoguistas plantea el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para el pago de deudas de cajas provinciales y sentencias adeudadas. El kircherismo eso no lo aceptaba."El pago de las deudas es un reclamo legítimo, pero no estamos dispuestos dejar abierta la posibilidad de liquidación del FGS, algo que el actual oficialismo ya tuvo intención de hacer. Eso es un paso para el retorno al sistema de las AFJP y no vamos a permitir que ocurra", planteó de entrada Itai Hagman (UP).Los principales defensores eran los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, que integran el bloque de Hacemos Coalición Federal. A ellos es a quienes tuvieron que convencer con alguna fórmula alternativa.La solución que encontraron fue mantener la obligación de pago a las deudas de provincias y sentencias firmes -hay 82 mil- pero se van a tomar los recursos tributarios que tienen asignaciones específicas a la ANSES. Es decir, impuestos al cheque, País e IVA, entre otros. Lo que no se llegue a cubrir con eso, lo debe girar el Tesoro.La sesión consiguió quórum con 140 diputados presentes, entre la UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica, la Izquierda, Innovación Federal, Unión por la Patria y otros bloques provinciales."Este proyecto pretende garantizar el porcentaje perdido de enero, un haber mínimo relacionado a la canasta básica, con variación salarial, como dicen los fallos judiciales, y con un FGS pagar las deudas de nación con las cajas provinciales no transferidas y los juicios pendientes de los jubilados", sentenció la radical Gabriela Brower de Koening.Y agregó: "Nadie nos puede juzgar de demagogia ni de irresponsabilidad. La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que el costo fiscal del proyecto es de 0,43 % del PBI""Es una hipocresía. El populismo destruyó el sistema jubilatorio. Repartieron jubilaciones como si fueran planes sociales. Se estatizó la AFJP dejando ahorros de millones de argentinos. El resultado es cada vez jubilados más pobres", sentenció el jefe de bloque libertario Gabriel Bornorini, y siguió: "Nosotros cuidamos a los jubilados de manera responsable, sin prometer soluciones mágicas. Actualizamos por inflación. Lo que los anteriores gobiernos no hicieron nosotros lo hicimos en seis meses".."No vamos a prestarnos al show que el radicalismo, con sus nuevos socios que son el kirchnerismo, quieren hacer. Entraron con la camisera de boca y se pusieron la de river en el entretiempo. Los creía comprometidos con el cambio", lanzó.El artículo 11 del proyecto planteaba la "eliminación de asignaciones mensuales vitalicias a presidente y vicepresidente" de acá en más. El texto especificaba "para quienes culminen sus mandatos con fecha posterior a la sanción de la ley".El bloque de Miguel Pichetto pidió eliminar directamente ese artículo que el histórico legislador consideró de la "antipolítica". El PRO, que votó en contra de toda la norma, anunció que acompañaría ese artículo puntual..Sin embargo, no consiguió luz verde: fue rechazado por 111 votos negativos, 109 a favor y 15 abstenciones.