Diputados: aprobaron en general el “Paquete fiscal” con restitución de Ganancias

Luego de más de 26 horas de sesión especial, culminó esta tarde la votación en particular de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. El proyecto ómnibus tuvo luz verde con 142 votos a favor, 106 negativos y 5 abstenciones. En la votación en particular, la oposición logró hacer cambios.Tras un efímero cuarto intermedio comenzó la votación de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.Así, minutos después obtuvo la aprobación en general, el conjunto de reformas fiscales, que incluyen cambios en Ganancias, blanqueo y moratoria. Con 140 votos positivos, 103 negativos y 6 abstenciones, el Gobierno tiene su media sanción y ahora el debate se traslada al Senado.En tanto, se desarrolla la votación en particular del articulado.Moratoria y blanqueo, fueron los primeros capítulos tratados en la discusión en particular en la Cámara de Diputados. Qué condiciones tendrá la exteriorización de activos y qué impuestos se podrán pagar con plan de pagos ante la AFIP.La Cámara de Diputados aprobó en general el paquete fiscal que el Poder Ejecutivo adjuntó a la Ley de Bases, que obtuvo su media sanción este martes. En la votación en particular, la iniciativa de una amplia moratoria de deudas impositivas fue aprobada por 142 votos afirmativos contra 102 negativos. El blanqueo de activos, por su parte, fue respaldada con 131 voluntades contra 117 diputados por la negativa.La Cámara de Diputados lleva más de 27 horas de sesión.Bienes Personales: la Cámara de Diputados aprobó una baja en las alícuotas y un premio a cumplidores. Fue el tercer capítulo aprobado en la discusión en particular del paquete fiscal que envió el Poder Ejecutivo. Cuáles son los valores clave para el período fiscal de 2023Una serie de cambios en el impuesto a los Bienes Personales obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados. Las modificaciones incluyen un premio a contribuyentes cumplidores y, lo que fue más discutido por los bloques de la oposición, un recorte paultino año por año de las alícuotas del gravamen sobre el patrimonio. La votación fue de 142 votos positivos contra 106 negativos.El oficialismo de la Cámara de Diputados logró hoy que se aprobara, como parte del paquete fiscal, la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, en el marco de una discusión que se trasladará al Senado para su efectiva implementación.Si la medida quedara en pie tras la ratificación de la Cámara alta, casi un millón de trabajadores volvería a pagar este tributo, renombrado “impuesto a los ingresos personales” en la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes.Este quinto título de la iniciativa fiscal se aprobó con 132 votos positivos, 113 negativos y siete abstenciones durante la sesión especial que se desarrolla desde ayer al mediodía en el recinto de la Cámara baja.Con las modificaciones propuestas, estarán alcanzados los trabajadores solteros que ganen más de 1.800.000 pesos y los trabajadores casados con hijos que perciban más de 2.200.000 pesos.