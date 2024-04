Ley Bases: Bordet rechazó el “ajuste fiscal sin precedentes” del Gobierno

Ajuste fiscal

Recortes

El diputado nacional Gustavo Bordet analizó la composición del ajuste que lleva adelante el gobierno nacional con la licuación del sistema jubilatorio y la reducción de transferencias a las provincias. Esta mañana, durante la sesión, afirmó que el paquete fiscal premia a los grandes evasores y repone el impuesto al trabajo, y denunció la actitud cuasi extorsiva de la Nación hacia los gobernadores.“No somos negacionistas del equilibrio fiscal, pero a ese equilibrio se llega con un programa, con planificación y progresividad, no a expensas de los sectores de la clase media y del trabajo”, afirmó el legislador al exponer en el recinto, antes de resaltar que “cada vez que me tocó desempeñar cargos electivos como intendente y como gobernador siempre tuve como norte la salud de las cuentas públicas y el equilibrio fiscal”.“Llevamos menos de 5 meses de esta gestión de gobierno y vemos con estupor como se está llevando adelante un ajuste fiscal sin precedentes en la historia argentina, que está impactando sobre los trabajadores, jubilados, estudiantes, colectivos culturales, en la salud y la educación”.Dicho esto, analizó la composición del recorte sobre el gasto primario. Advirtió que el 38,4% corresponde a jubilaciones y pensiones, lo que significa “la licuación del sistema jubilatorio y el padecimiento de nuestros mayores que aportaron toda la vida”.El 21.7% lo representan los gastos de capital, es decir, la obra pública “que está totalmente paralizada en todo el país, y esto significa menos apoyo en infraestructura a los sectores productivos, menos calidad de vida para los ciudadanos y menos empleo”.El recorte se compone también de un 12% de subsidios económicos, lo que repercute en la factura de luz y de gas, es decir los tarifazos.“En cuanto a las transferencias a las provincias se recortaron un 6,2% con una clara planificación para dejarlas sin recursos y negarles transferencias directas muchas de ellas que están por ley para que de manera cuasi extorsiva apoyen proyectos de esta naturaleza”.“Uno se pregunta si todo este ajuste que se está llevando adelante tiene sostenibilidad en el tiempo, claro que no la tiene, porque en algún momento uno tiene que pagar lo que se está dejando de pagar, y este superávit que se muestra es mentiroso, en los cuatrimestres que vengan, cuando haya que hacer frente a las obligaciones que están contenidas. Sin lugar a dudas va volver el déficit fiscal y su consecuente proceso inflacionario”.

Paquete fiscal

Por otra parte, al referirse al paquete fiscal que repone el impuesto a las ganancias, resaltó que un millón 100 mil trabajadores va a pagar impuesto a las ganancias, en Entre Ríos casi 30.000. “Este paquete fiscal premia a los grandes evasores porque hay moratorias y blanqueos para todos ellos, pero no hay más moratorias para nuestros jubilados y jubiladas”, explicó.“Este paquete fiscal cambia la matriz impositiva de la Argentina porque hace que por un lado el Estado deje de recaudar o,25 puntos del PBI para beneficiar a 120.000 contribuyentes de bienes personales y por otro lado sube la presión fiscal en 0,4 puntos del PBI para que un millón 100 mil contribuyentes vuelvan a pagar ganancias”, resaltó el ex gobernador.“Estas son las inequidades, se premia a quien más tiene y se castiga a quienes menos tienen. Estos proyectos van a contribuir a agravar aún más situación de padecimiento de miles de argentinos y argentinas”, puntualizó.