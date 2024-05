Accidentes de tránsito: “El factor principal es la conducta humana”

En la provincia de Entre Ríos ocurrieron dos accidentes fatales en las localidades de Conscripto Bernardi y en Ceibas. En el primer hecho, un auto colisionó con un camión en la ruta nacional Nº 127 y, como resultado, hubo tres víctimas fatales: un niño de cinco años, su madre de 30 y la abuela de 56. En el otro siniestro fatal, una Toyota Hilux despistó en la ruta 45 y un adolescente de 16 años perdió la vida y otros cinco resultaron heridos.Por tal motivo, Elonce salió a consultar al licenciado en Accidentología Vial, Gonzalo Leiva, acerca de los motivos por los cuales ocurren estas fatalidades tanto en rutas como en las ciudades. Por tal motivo, en primera instancia afirmó que los accidentes de tránsito ocurren “porque hay una gran cantidad de factores que determinan que pasen estas cosas”. Sin embargo, aseguró queEn la misma línea, manifestó que esos errores “están directamente relacionados con cuestiones de conducta, que a su vez están relacionados con el incumplimiento de las normas”.Sobre cómo lograr reducir el margen: “Básicamente hay que cumplir las normas. Es difícil porque hay un modelo cultural que no ayuda que seamos más cumplidores con las normas de tránsito”. Asimismo, prosiguió: “Hay muy poco apego al cumplimiento de las normas y este modelo cultural del cumplimiento de las cosas, de que está bien hacer lo que a uno le parece, ese modelo nos ha enseñado en el transcurso del tiempo que la consecuencia de no cumplir la norma puede llegar a ser una sanción. A muchos los que le preocupa de cumplir o no cumplir es que los sancionen cuando uno sabe que no lo van a sancionar y a uno no le interesa cumplir”.A modo de ejemplo, remarcó el cumplimiento de las normas en semáforos con fotomultas, pero no así en aquellos donde no existe ese dispositivo: “La gente hace lo que quiere”. Sobre este acto, recalcó que es “sin sentido porque en definitiva no terminamos ganando nada por no esperar los 25 o 30 segundos que puede demorar el semáforo. Podemos ocasionar una tragedia y la ganancia es ínfima”.