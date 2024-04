Sesión en Diputados: los capítulos aprobados en particular de la Ley Bases

La Cámara de Diputados aprobó esta mañana la ley de Bases y Puntos de Partida, en general, y sigue la votación en particular, luego de una serie de cuestiones de privilegio acordadas en la última reunión de Labor Parlamentaria entre los bloques.Fue por 142 votos afirmativos, 106 negativos y cinco abstenciones, tras 20 horas de debate en el recinto de la Cámara baja, en los que se plasmaron argumentos -sólidos y endebles- y chicanas de todo tipo.Luego de más de 26 horas de sesión especial, culminó esta tarde la votación en particular de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y tras un efímero cuarto intermedio comenzó la votación de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.Este proyecto comprende, entre otros puntos clave, la reversión del impuesto a las Ganancias, rebaja de Bienes Personales, moratoria tributaria, aduanera y de Seguridad Social, blanqueo de capitales, cambios en el régimen simplificado (incluye la eliminación del monotributo social), eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas (ITI) y creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.La oposición asestó hoy, de manera sorpresiva, un certero golpe al lobby empresario al aprobar la incorporación de un artículo a la Ley Bases que permitirá que la tabacalera Sarandí vuelva a abonar la misma alícuota del impuesto interno mínimo a los cigarrillos que pagan sus competidores en la industria.Pese a que el PRO y La Libertad Avanza se abroquelaron para que esta reforma no avanzara, la abstención de la gran mayoría de los diputados de Unión por la Patria y 21 que votaron a favor allanó el camino para que se aprobara la incorporación de este artículo, que festejó Hacemos Coalición Federal, la UCR e Innovación Federal.El resultado fue muy ajustado: 82 votos afirmativos, 77 votos negativos, 69 abstenciones. Sin embargo, alcanzó para aplicar este cambio en el articulado.Entre los votos positivos estuvieron el de Victoria Tolosa Paz y otros 20 diputados de Unión por la Patria, una decisión que fue reconocida y aplaudida por la UCR y Hacemos Coalición Federal.De esta manera, la tabacalera Sarandí, que domina el 33% de mercado y que se beneficiaba por ofrecer cigarrillos a menor precio producto de las ventajas impositivas de las que gozaba, volverá a pagar la alícuota del 73% de los impuestos internos mínimos al tabaco (actualmente paga el 70%), en caso de que el Senado confirme estos cambios.“El oficialismo no quería que se votara. Se pudo dar bajo presión. El PRO no quería saber nada. Hubo muchas charlas durante toda la madrugada para que se diera. Al final el oficialismo cedió y se pudo votar”, dijo en estricto off the record un negociador de la UCR que participó de las negociaciones.Tras 25 horas de sesión especial en el que se aborda la Ley de Bases, la Cámara de Diputados eliminó la moratoria previsional a través de la votación en particular del título 9 que creó la “Prestación de Retiro Proporcional”.El resultado de la votación dejó 125 votos a favor, 113 en contra y tres abstenciones.La última moratoria previsional puesta en marcha por el Gobierno de Alberto Fernández permitía que personas que no habían llegado a los 30 años de aportes jubilatorios durante su ejercicio laboral pudieran igualmente acceder a una jubilación mínima a través de un programa en el que se les iba descontando de las cuotas de los haberes lo correspondiente por los años adeudados.El Gobierno de Javier Milei consideró que no es justo para las personas que aportaron durante 30 o más años financiar a aquellas personas que por distintas circunstancias no llegaron a hacerlo.De acuerdo a esta visión, la generalización de las moratorias y la universalización jubilatoria condujo a un achatamiento de la pirámide que va en detrimento de los ingresos de los jubilados que hicieron contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) “durante toda su vida” laboral.En reemplazo de la moratoria, el Gobierno incluyó un sistema similar a la Pensión Universal a la Adultez Mayor (PUAM) que reconocía el 80% de los haberes de una jubilación mínima para aquellas personas que no hubieran alcanzado los 30 años de aportes requeridos por regla general.Justamente la nueva “Prestación de Retiro Proporcional” propone otorgar a las personas que no cumplen con los requisitos para jubilarse un proporcional por los años de aportes, con un mínimo del 80% del haber de una jubilación mínima.En una sesión maratónica que ya superó las 24 horas, la Cámara de Diputados aprobó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) en la votación en particular.El Título 7 del RIGI tiene varios capítulos. El primero en ser aprobado fue el que dispone la “creación de ese régimen y el ámbito de aplicación”, con 134 votos positivos, 109 rechazos y seis abstenciones.El capítulo 2 de "plazos y sujetos" recibió 136 afirmativos, 109 negativos y cinco abstenciones, mientras que el capítulo 3 sobre “Requisitos” cosechó 136 votos a favor, 110 rechazos y cinco abstenciones.El capítulo cuarto sobre “incentivos tributarios y aduaneros” finalizó con 134 votos positivos, 11 negativos y cinco abstenciones, en tanto que el capítulo quinto sobre “incentivos cambiarios” totalizó 134 afirmativos, 107 negativos y cinco abstenciones.El capítulo sexto sobre “Estabilidad” dejó 132 votos a favor, 11 en contra y cinco abstenciones, mientras que el capítulo séptimo sobre “Terminación” tuvo 136 votos positivos, 110 negativos y seis abstenciones.El capítulo 8 sobre "Inversiones" recibió 136 apoyos, 110 rechazos y cuatro abstenciones, mientras el capítulo 9 sobre "autoridad de aplicación" tuvo votos 137 positivos, 110 negativos y cinco abstenciones.El siguiente capítulo sobre “Jurisdicción y arbitraje” plasmó un resultado de 135 votos a favor, 112 en contra y cuatro abstenciones, en tanto que el capítulo 10 tuvo 136 afirmativos, 11 negativos y cinco abstenciones, y el capítulo 12 recibió 136 apoyos, 111 rechazos y cinco abstenciones.El RIGI fue concebido como un régimen especial para otorgar beneficios a inversiones mayores a los 200 millones de dólares para acelerar la toma de decisiones de inversión brindando un marco de seguridad jurídica.En la previa, diputados de la UCR y de Hacemos Coalición Federal no estaban satisfechos con la redacción de este título ya que consideraban que el techo de 200 millones de dólares desprotegía y dejaba afuera a las Pymes, las mayores generadoras de riqueza en el país.Sin embargo, y pese a los amagues de resistencia, estas bancadas de la oposición dialoguista terminaron votando a favor mayoritariamente.La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral propuesta en el título cinco de la ley de Bases y Puntos de Partida. Se trata de un proyecto suavizado por los bloques dialoguistas y que lleva el sello del diputado Miguel Ángel Pichetto.El legislador le puso un freno a la iniciativa ambiciosa que intentó plasmar la Unión Cívica Radical. Sostuvo que el proyecto del partido centenario no contaría con los avales necesarios en el Senado de la Nación.La diputada Marcela Pagano reapareció hoy en el recinto de la Cámara de Diputados, tras ser dada de alta de su internación la semana pasada por un cuadro gastrointestinal, luego de que en su entorno denunciaran "aprietes" por su fallida designación al frente de la comisión de Juicio Político.Pagano arribó esta mañana temprano al Congreso de la Nación para la votación en general y particular de la ley de Bases. En un picante tuit, la legisladora y periodista lanzó: “A la gilada ni cabida”.La Cámara de Diputados aprobó esta mañana la delegación de facultades para el presidente Javier Milei y la privatización de empresas públicas.Fue minutos después de haber iniciado la votación en particular, tras haber aprobado en general la ley de Bases. Posteriormente, iniciará la votación general del paquete fiscal.La Cámara de Diputados inició la votación en particular de la ley de Bases y Puntos de Partida. El artículo tres es el que genera dudas entre los bloques dialoguistas.Este artículo aborda las facultades al Poder Ejecutivo nacional “a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada” ya sea "la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades", o "la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".La Cámara de Diputados de la Nación aprobó esta mañana la ley de Bases y Puntos de Partida en general. Fue por 142 afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones.Tras una ronda de cuestiones de privilegio, los legisladores votarán en particular el mega proyecto. Por lo tanto, se espera que para el mediodía la Cámara baja inicie la votación en general, y posteriormente, en particular, del paquete fiscal.