El cantante Axel deberá devolver una millonaria cifra a municipio entrerriano

Una vez más, la Justicia vuelve a fallar a favor de la Municipalidad de Gualeguaychú. El conflicto entre el Municipio y el cantante Axel por su fallida presentación en la Fiesta del Pescado y el Vino, continúa su curso. Ahora, rechazaron la apelación del estudio Carrazza, sobre la sentencia que obliga a devolver el dinero erogado. ¿A cuánto asciende la suma actualizada?



Hay 2.500.000 pesos en juego desde hace ya varios años. En 2019 comenzaron las negociaciones entre la Municipalidad de Gualeguaychú y los representantes del cantante conocido popularmente como Axel y su firma representante "Stille S.R.L."



Al no haberse podido cumplir con el contrato firmado, y habiendo el Municipio entregado el dinero acordado, comenzó el litigio para lograr la devolución de los fondos públicos.



El Estudio de abogados Carrazza representó al cantante, y en la actualidad la disputa continúa con un nuevo revés al artista.



En la parte resolutiva de la sentencia, Ana Clara Pauletti, junto a Marcelo Arnolfi y Mariano Morahan, indican: 1.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto el 13/12/2023 en representación de "Stille S.R.L.", contra la sentencia dictada el 05/12/2023.



2.- Imponer las costas a la apelante vencida.



3.-Establecer los honorarios profesionales correspondientes a esta segunda instancia en un 40% de los que se fijen por la labor de la primera instancia, encomendando su cálculo a la jueza de grado para cuando estime estos últimos.



¿Cuánto será la cifra actualizada?



Con este nuevo revés a la defensa del cantante, se van agotando las instancias para que la firma concrete la devolución de los fondos municipales. Se trata de una suma que actualizada rondaría las ocho cifras. Fuentes ligadas al litigio informaron a EL ARGENTINO que el Municipio podría cobrar 15 millones de pesos o más.



Algunos antecedentes del caso



Stille SRL apeló la sentencia dictada el 05/12/2023 que hizo lugar a la demanda interpuesta en su contra por la Municipalidad San José de Gualeguaychú.



Allí se condena a la firma representante del Sr. Axel Patricio Fernando Witteveen, conocido artísticamente como "Axel", a restituir la suma de $2.541.000,00 a la Municipalidad de Gualeguaychú por la resolución del contrato.



En los argumentos, se repasa que “la Municipalidad local inició tratativas con la empresa Stille SRL en agosto de 2019 para la contratación del artista conocido como Axel para su presentación en "La Fiesta del Pescado y el Vino", edición 2020, en el mes de enero de ese año en la zona portuaria de nuestra ciudad, conformándose un expediente administrativo.



Por tal presentación la Municipalidad contratante se obligó a abonar a la accionada la suma de $2.100.000,00 más IVA, de la siguiente manera: $1.050.000,00 más IVA entre el 23 de agosto y el 3 de septiembre de 2019 y el saldo de $1.050.000,00 más IVA el 18/12/2019, mediante transferencia bancaria. Asimismo, el municipio asumió el pago de toda suma no incluida en el cachet (alojamiento del artista y comitiva, viáticos, traslados, seguros, impuestos, etc), todo lo que fue ratificado por Decreto N° 4048/2019, donde se ordenaron los pagos mediante transferencia bancaria, efectuando el 11/10/2019 el primer pago por $1.270.500,00, monto acordado más IVA (conforme cláusula 2da. del contrato y art. 2 del Decreto aludido).



También se dijo que el 12/12/2019 se decidió de común acuerdo realizar una adenda al contrato, estableciendo una modificación y reprogramación en la fecha de presentación de "Axel" para el día 04/01/2021, en igual festejo del contemplado en el contrato primigeniamente celebrado, donde se estableció que el saldo del precio acordado $ 1.050.000,00 más IVA, sería acreditado en la cuenta corriente de la empresa entre el día 8 y 13 de enero de 2020, y que los gastos de viático y traslado del artista y su comitiva ida y vuelta estarían incluidos en cachet pactado en el contrato original”, explicaron.



Además, sumaron que “esa adenda fue ratificada por Decreto N° 110/2020 del 15/01/2020 y al día siguiente se cumplió con la transferencia del monto de $1.270.500 a STILLE SRL. Fue también expuesto en la demanda que con motivo de la pandemia por el Coronavirus, COVID 19, y la normativa de aislamiento social, obligatorio y preventivo, que estableció la prohibición de realizar eventos culturales, recreativos, deportivos, que impliquen concurrencia de personas, el Departamento Ejecutivo Municipal el 22/09/2020, dictó el decreto 2444/2020, suspendiendo la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano, edición 2021, ordenando notificar la imposibilidad de realizar el evento a aquellos que pudieran encontrarse contratados, requiriendo la restitución de los fondos abonados, en el caso de que los mismos hubieran sido cancelados, fundado en fuerza mayor no imputable a la Administración Municipal”. (Fuente: El Argentino )