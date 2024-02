Las “preocupaciones” del diputado Tomás Ledesma por la ley “Bases”

Paraná Realizaron vigilia en plaza Mansilla en contra del tratamiento de la Ley Ómnibus

El diputado nacional por Entre Ríos de Unión por la Patria, Tomás Ledesma, adio cuenta de las “preocupaciones” en torno al proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" impulsada por el Gobierno nacional.El legislador kirchnerista, primero, se refirió al “tenso” inicio de las sesiones especiales en la Cámara de Diputados y apuntó: “Preferimos trabajar con planificación y certidumbre, pero nos enteramos a las 21 que la sesión terminaba, cuando esperábamos tener una sesión de hasta 45 horas para discutir una ley tan importante”. También mencionó el “tenso clima en la calle” dado que, según contó, anoche, al salir de su oficina, “se encontró con un maltrato muy grande a personas que estaban muy tranquilas en la calle”.Luego, Ledesma se refirió a las “preocupaciones” en torno al proyecto de ley ómnibus que impulsa la gestión de Javier Milei. “A los entrerrianos nos preocupa que no se estaría eliminando la liberación del precio para el caso de las tarifas de energía eléctrica, es decir que, probablemente, afrontaremos subas del 70 u 80% en la factura de luz siendo que los entrerrianos tenemos una de las grandes represas hidroeléctricas del país, como es Salto Grande, y producimos entre el 4 y 6% de la energía que consume el país y pagamos entre dos y tres veces más que los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no producen un solo kilowatt de energía”, expuso.En lo referido a Educación, mencionó que, “a partir de ahora, el presupuesto se medirá a partir de la cantidad de estudiantes que tengan las instituciones de Educación Superior”. En ese sentido, el diputado de UxP sostuvo que “los que somos del interior del país sabemos que muchas veces hace falta saber qué necesita cada territorio, determinadas profesiones, para que nuestras ciudades se desarrollen y eso no siempre está vinculado a una cuestión cuantitativa sino de federalismo y planificación estratégica”.