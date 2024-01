Ley Ómnibus: "Votaré en contra, vulnera principios republicanos", dijo Bordet

La Cámara de Diputados debate el proyecto de Ley Ómnibus enviado por Javier Milei, luego de las negociaciones del oficialismo con la oposición que le aseguraron el piso de 129 diputados para habilitar la sesión.



En ese contexto, Elonce dialogó con Gustavo Bordet, diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), quien manifestó: “Estamos en pleno tratamiento de lo que se denomina la Ley Ómnibus, donde mi posición es votar en contra de este proyecto, porque consideramos que el solo hecho de delegar extensas facultades legislativas que son atribuciones propias del Congreso al Presidente, vulnera claramente los principios republicanos”.



Además, agregó: “Entonces pasamos a un gobierno de absolutismo y despotismo donde tienen libre arbitrio para decidir sobre las políticas públicas para aplicar en todo el territorio y la provincia, es decir, el hecho de delegar facultades convierte al Congreso y la Cámara de Diputados en meros espectadores del devenir tanto político, social como económico”.



“Por otro lado, también esta ley claramente atenta contra los valores federales. Esto significa que nuestras provincias van a tener una subyugación hacia el gobierno nacional en todos los sentidos con la pérdida de autonomía, pero lo más grave es que para nuestra provincia significa un disciplinamiento fiscal, el recorte de transferencia directa que está ocurriendo, la anulación para tomar endeudamiento del agente financiero que actualmente se hacía y que de manera incomprensible se ha cortado”, expresó.



“Entendemos que estos valores federales hay que defenderlos porque en definitiva, no se está castigando a los gobiernos provinciales, sino a los ciudadanos que viven en cada una de nuestras provincias”, dijo.



A su vez, contó: “Por eso es que los diputados de Entre Ríos de Unión por la Patria no vamos a acompañar este proyecto de ley, además también porque en su articulado tiene connotaciones muy perjudiciales para sectores como la cultura, el medio ambiente, las economías regionales que siempre están a tiro de decretos para que se vuelvan a imponer las retenciones y, en paralelo, va el tratamiento del DNU que avanza sobre estos derechos y puede hacer caer logros y conquistas que son muy sentidos para los entrerrianos como la Ley Micaela”.



Con respecto a las modificaciones del proyecto, indicó: “Recién hoy, cuando me senté en la banca, pude tenerlas por escrito porque lo que había era todo trascendido que nos enterábamos por los medios de comunicación y que íbamos recolectando de distintos diputados que nos acercaban algunos borradores”.



“Es algo que no había ocurrido nunca dentro de este Congreso, de sentarnos a debatir una ley tan importante con más de 500 artículos sin tener los dictámenes finales de cada una de las comisiones y el articulado”, añadió.



“Marca lo peligroso que puede ser delegar facultades que son inherentes al Poder Legislativo porque la República así lo establece en su división de poderes, sobre la concentración en la decisión pura y exclusivamente del Presidente”, comentó.



Por último, se refirió a las manifestaciones: “Represento al 44,5% que votó en contra de este proyecto. Entendemos que no es un capricho negarle la posibilidad de apoyo al gobierno nacional, simplemente porque esta ley contiene en todo su articulado cuestiones que no le van a mejorar para nada la vida a nuestra gente, sino contribuirán a agravar el panorama en el que nos encontramos”.



“Lo más curioso del caso es que muchos de sus aliados que son gobierno en nuestras provincias, van a acompañar esta ley. No se entiende porque claramente perjudica a Entre Ríos. ¿Por qué no se coparticipa el impuesto PAÍS? Ya que recaudo en 2023, 1,6 billones de pesos y recaudará 8 billones de pesos que es fruto de la devaluación y, si uno le agrega la devaluación que vendrá dentro de poco porque la brecha cambiaria se extendió a un 60%, sin dudas se va a recaudar más”, reconoció.



“En Entre Ríos, si el impuesto PAÍS se coparticipa, representa 84 millones de pesos por mes y esto hay que defender. No entiendo muchas veces, cómo el oficialismo no defiende estas cuestiones para que nuestras provincias tengan sostenibilidad y para que los entrerrianos puedan vivir un poco mejor y cambiar este feroz ajuste que está haciendo el gobierno nacional”, concluyó. (Elonce)