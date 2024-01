Hubo incidentes frente al Congreso: hay personas heridas y otras detenidas

Mientras Milei sólo gobierne para los trolls y los tuiteros fascistas, lo único que va a ver es un montón de publicaciones de imbéciles enojados que festejan la represión al pueblo al que le está dando la espalda. pic.twitter.com/fNwUZR5c54 — M (@MatiConurbasic) January 31, 2024

AHORA | Tensión entre la policía y los manifestantes en el Congreso durante la protesta por la Ley Ómnibus: Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, caído en el suelo durante los incidentes https://t.co/FGoLCsReyj pic.twitter.com/vu27ULB9QR — TN - Todo Noticias (@todonoticias) January 31, 2024

Mientras se discute la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, se registraban momentos de suma tensión entre un grupo de manifestantes y la Policía.La manifestación se desarrollaba de manera pacifica hasta que, según informó C5N, efectivos de gendarmería y de la Policía Federal armaron un cordón para empujar a la gente sobre la plaza del Congreso, con el objetivo de despejar las calles. Luego, continuaron avanzando contra los manifestantes para que suban a la vereda.Se registraron varios episodios. En uno de ellos, los efectivos golpearon al dirigente piquetero Eduardo Belliboni, quien terminó tendido en el asfalto producto de los golpes recibidos.Policías y gendarmes finalmente avanzaron con tanques hidrantes y gas lacrimógeno. Informaron que hay personas heridas y también otras detenidas.Los manifestantes denunciaron ante la prensa haber recibido "palazos" y "gases" por parte de las fuerzas de seguridad que intentaban cumplir con el protocolo antipiquete dispuesto por el Ministerio de Seguridad.El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, denunció que "Prefectura reprimió. Me arrastraron, me golpearon. Estábamos sentados en el piso con varios compañeros. Nos sentamos para mostrar que era pacífico. A mí me pegaron patadas en la espalda, y me dejaron sin aire", dijo a la prensa luego de reincorporarse.Además, el dirigente pidió un nuevo paro, como el realizado la semana pasada por la CGT, para oponerse a las políticas del Gobierno nacional.Los hechos de violencia registrados dejaron varias personas detenidas, entre las que se encuentra un hombre de 30 años, de nacionalidad chilena, que quedó imputado de los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y lesiones, en perjuicio de dos agentes de la Prefectura Naval Argentina, según se informó oficialmente.