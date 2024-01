Gaillard cuestionó si Milei “está en condiciones” de que le deleguen facultades

La Diputada por la Provincia de Entre Ríos, Carolina Gaillard, dio un fuerte discurso en la Sesión Especial donde se debate la Ley Ómnibus enviada por el Presidente Javier Milei.Durante su intervención, Gaillard hizo hincapié en la falta de conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo por parte del presidente de la Cámara, Martín Menem.También cuestionó las irregularidades que tuvo el tratamiento del proyecto en el plenario de comisiones y rechazó el otorgamiento de facultades delegadas a Javier Milei para que gobierne por decreto, reemplazando al Congreso de la Nación.Al comenzar su intervención, la diputada Gaillard planteó “vengo a hacer una cuestión de privilegio contra usted como Presidente de la Cámara porque la verdad que hace muchos años que trabajo en esta Cámara, primero como trabajadora legislativa y luego como diputada, y nunca vi el nivel de oscurantismo que está transitando, a partir de su gestión y del gobierno de Javier Milei, esta cámara de diputados”.La legisladora entrerriana denunció la falta de designación de los representantes de la Cámara de Diputados para la integración de la Comisión Bicameral: “El 7 de diciembre hubo una sesión preparatoria donde se votó que la conformación de las comisiones iba a ser proporcional por sistema D'Hondt. Eso fue votado por mayoría en este recinto y fue incumplido. En esta Cámara los acuerdos se cumplen y también se cumple el reglamento y se debe cumplir con la Constitución Nacional. Usted no ha conformado la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Usted sabe que está incurriendo, no solo en una falta grave, sino también en un delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.“El Presidente de la Nación no puede legislar. Solo en dos circunstancias, que es en el caso de los decretos delegados y en el caso de los DNU y la Constitución ha sabiamente establecido un procedimiento claro para el control de esta facultad excepcional que ejerce el Presidente, y es a través de esta comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo”, explicó Gaillard y agregó: “el DNU fue dictado por el Presidente, fue enviado a este Congreso por el Jefe de Gabinete dentro de los 10 días. El Presidente de nuestro bloque le envió una nota en fecha 28 de diciembre para pedirle que se constituya y se conforme esta comisión bicameral permanente de trámite legislativo, cuyo sentido es ejercer el control de una facultad excepcional que ha ejercido el Presidente. Por eso es tan grave la falta en que usted ha incurrido. La Comisión no se conformó y ya pasó el plazo para que el DNU sea dictaminado en la Comisión. Pero la Ley 26122 establece que, en ese supuesto, estamos habilitados a tratar el DNU en el recinto, ya sea en Diputados o en el Senado”, afirmó.Por último, la diputada nacional cuestionó las facultades delegadas para el Presidente de la Nación y detalló las irregularidades con las que fue tratada la ley ómnibus en el plenario de comisiones: “Otra irregularidad, Presidente, que también tiene que ver con usted, es el escándalo del dictamen. Hoy asistimos al tratamiento de un proyecto de Ley Ómnibus que implica una delegación amplísima de facultades al Presidente. Pero que debemos evaluar concienzudamente y con mucha responsabilidad, si está el Presidente de la Nación en condiciones de que se deleguen facultades. Si no, está este Congreso para debatir ley por ley lo que el Presidente necesita para gobernar”.“Y también está el escándalo del dictamen. Convocaron a una reunión para dictaminar en unos horarios inusuales para esta cámara de diputados. La semana pasada, a las ocho y media de la noche, convocaron a una reunión de tratamiento del proyecto de Ley Ómnibus para, entre gallos y medianoche, sacar un dictamen que hasta el otro día, a las tres de la tarde, no estuvo oficialmente en la Comisión. Ese dictamen fue firmado en blanco y todos los que estamos acá presentes sabemos que el dictamen de mayoría no estuvo el despacho ahí en la Comisión”, denunció Gaillard.“Se le pidió al Secretario de Asuntos Constitucionales el dictamen a las 11 de la mañana del otro día y la Comisión de Asuntos Constitucionales dijo ‘no contamos con el dictamen de mayoría’. Claro que no contaban con el dictamen, si estaban en el departamento Recoleta cerrando y arreglando lo que iban a poner, a sacar y lo que iban a negociar. Eso es lo que pasó, es una vergüenza y usted es responsable”, finalizó la diputada.