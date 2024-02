Ley Ómnibus: cuarto intermedio en Diputados hasta este jueves a las 12

La sesión de este miércoles

Cuestionamientos

No del kirchnerismo

Tras una intensa jornada en el recinto y en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, donde comenzó a debatirse la Ley Ómnibus, las autoridades del cuerpo y los bloques legislativos establecieron un cuarto intermedio hasta este jueves a las 12.Con ese cronograma, el oficialismo no logró aún que la “Ley de Bases” fuera votada en general, debido a la extensa lista de oradores anotados para hablar en el recinto: aún restan 140. Los incidentes que tuvieron lugar en las inmediaciones del Congreso mientras se desarrollaba la sesión terminaron por convencer a los diputados que lo mejor sería pasar a un cuarto intermedio.La votación para definir el cuarto intermedio se hizo a mano alzada. La determinación llegó al cabo de once horas de sesión.El oficialismo defendió el proyecto al sostener que la iniciativa es "un shock de libertad para los argentinos" y la calificaron como "el punto de inicio de una nueva etapa" para el país.Al abrir el debate del proyecto, el secretario parlamentario Tomás Figueroa leyó cada uno de los cambios al texto, vinculados al Régimen de Pesca, impuestos internos, seguridad, zonas frías y el artículo que derogaba la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), así como el capítulo electoral, entre otras cuestiones.A pedido del jefe del bloque de UXP, Germán Martínez, la Cámara de Diputados sometió a votación un planteo de la oposición para que el texto vuelva a comisión, moción que fue rechazada por 139 en contra y 103 a favor.El debate se inició con la exposición del miembro informante del dictamen de mayoría por parte del oficialismo, el presidente de la comisión de Legislación general, Gabriel Bornoroni, quien destacó la presencia de 12 funcionarios del Poder Ejecutivo que concurrieron a exponer y respondieron más de 300 preguntas, así como 200 organizaciones no gubernamentales que participaron de los plenarios donde se debatió la iniciativa y señaló que se trata de "un shock de libertad para los argentinos".Tras sostener que se trató de un debate "federal" por haber incluido a provincias de todo el país, Bornoroni puso de relieve que "logramos mucha pluralidad y todas las voces fueron tenidas en cuenta para llegar a este dictamen", a la vez que destacó que los cambios se leyeron al principio de la sesión "a fines que esos temas se saquen de la sesión y no se debatan en el recinto".Sostuvo que con el proyecto se busca "volver al modelo de la Constitución de 1853, donde se plantaron las bases de la libertad de los argentinos" y dijo que se trata de "volver a los principios de la libertad, un Estado más chico y mucha libertad para los argentinos". "Lo han pedido todos los argentinos, por eso es necesario que esta ley sea aprobada", destacó.Por su parte, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado de LLA por Santa Fe, Nicolás Mayoraz, sostuvo que Argentina "está atravesando una crisis como jamás se atravesó" y afirmó que "este es el fundamento principal por el cual el Presidente, el más votado de la historia, está reclamando esta legislación", a la vez que señaló que para salir de la crisis "económica social, cultural y moral, es necesario contar con estas herramientas que le van a permitir al Gobierno salir de un modo más ágil".Mayoraz destacó además que la iniciativa "cumple con todos los requisitos legales y constitucionales para llevar adelante este debate parlamentario que debe ser zanjado con la aprobación de la ley".En tanto, el presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, aseveró que esta iniciativa "es el punto de inicio de una nueva etapa para poner las bases y sintonizar el espíritu alberdiano", y dijo que "se le delegan facultades al Poder Ejecutivo de manera clara y precisa para enfrentar de manera ágil y eficaz la grave crisis que el Gobierno de Milei heredó"."A Alberto Fernández, con una situación menos acuciante, se le delegaron más facultades todavía", afirmó Espert, a la vez que defendió el capítulo incluido en la iniciativa del Poder Ejecutivo, que contempla, entre otras cuestiones, la posibilidad de que los bloqueos a las pymes sean considerados delitos."Las prácticas mafiosas de ciertos sindicatos que extorsionan a nuestras pymes tiene que terminarse. Eso, otra gran modificación, es la inclusión como delito los bloqueos de las empresas", remarcó.Según Espert, "el proyecto es polémico pero sólo para quienes quieren cuidar sus privilegios, que vienen del modelo anterior que nos trajo hasta aquí, a este lugar de miseria e indigencia; los chicos se nos van del país y las empresas huyen".Diputados de diversos bloques de la oposición, que presentaron dictámenes de minoría a la ley "Bases", cuestionaron el texto impulsado por el Poder Ejecutivo aunque respaldarán en general la iniciativa.Desde Hacemos Coalición Federal, el diputado nacional Juan Manuel López, que firmó uno de los dictámenes de minoría, anticipó que va a "terminar votando la herramienta que nos propone el oficialismo", al sostener que "es el dictamen de mayoría y tiene muchos cambios y supresiones"."Venimos a darle una herramienta al país, porque la necesita un gobierno pero sobre todo una sociedad que está sufriendo hace rato. Esperamos que con algunas de estas herramientas las cosas mejoren", afirmó López, de la Coalición Cívica, al precisar que "en lo particular vamos a marcar nuestra posición en algunas cosas que todavía quedan en las que no estamos de acuerdo".López sostuvo que "por mandato constitucional y mandato democrático, el presidente (Javier) Milei va a tener que convivir con un Congreso en minoría 4 largos o cortos años y puede ser virtuoso, no tiene que haber soberbia ni extorsiones. Cuenten para destrabar burocracias, destrabar privilegios, dar algunas batallas. No es todo o nada. Es todos los días un poco y la batalla es infinita".También desde esa bancada la diputada Paula Oliveto (CC) cuestionó al peronismo, al señalar que vio "al Frente de Todos defendiendo la delegación de facultades a (el expresidente) Alberto Fernández con el mismo alcance y la misma terminología de lo que hoy propone Milei"."Lamentablemente estamos en un momento de la política donde las convicciones son líquidas", lamentó Oliveto al cuestionar a los legisladores de Unión por la Patria (UxP) que criticaban la delegación de poderes.La diputada de Hacemos Coalición Federal Margarita Stolbizer advirtió un "cúmulo de desprolijidades que se han cometido en el tratamiento de este proyecto, que se traducen en la baja de la calidad democrática, institucional y la baja de la calidad democrática se mide conjuntamente con los indicadores de desarrollo humano".Para Stolbizer, esa actitud de la Nación "se paga con menos confiabilidad, menos previsibilidad y por lo tanto menos incentivos, algo tan necesario para las inversiones", a la vez que afirmó que "las naciones prósperas son las que se sostienen en los consensos constructivos. Esto parece que no le gusta al Presidente porque lo que hace es descalificarnos, agraviarnos e insistir siempre con la lógica amigo-enemigo".La diputada socialista y exintendenta de Rosario Mónica Fein (Hacemos Coalición Federal) anticipó que desde su espacio no van a "acompañar el dictamen de la mayoría" y dijo que no niega que "hay emergencia" en varios puntos pero, consideró que "no empezó el 10 de diciembre" de 2023."Creemos en la política y el rol del Estado. Estamos convencidos de que hay que mejorarlos pero no se hace llevando por delante este Congreso, no se hace no escuchando a la sociedad, no escuchando a las necesidades de las provincias. Se hace con diálogo y consenso. Desde ese lugar, no vamos a acompañar el dictamen de la mayoría y vamos a proponer nuestro dictamen de minoría", sostuvo Fein.El diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo criticó a los diputados que respaldarán el proyecto oficialista, al sostener: "Hemos visto a los gobernadores negociando con Nación como querían repartirse el botín de los jubilados del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), una disputa que parece que ha entrado en una tregua"."Quién puede pensar que es responsable de votarle una ley con facultades delegadas que le dan poderes de monarca a quien dicen que el feminismo es su enemigo y que viene por el aborto", aseveró Castillo.Su compañero de bancada Nicolás Del Caño pidió "un plan de lucha que culmine con una huelga general" y aseguró que "la casta está de fiesta", a la vez que aseguró que "el ajuste no lo está pagando la casta, lo paga el pueblo trabajador".En este contexto, el diputado nacional Carlos Heller, de Unión por la Patria (UxP), adelantó que el kirchnerismo votará en contra en general y en particular la totalidad de la ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" y declaró que la propuesta "bien podría llamarse 4 M" porque "tiene ese denominador común".En ese sentido mencionó al ex ministro de Economía, José Martínez de Hoz durante la dictadura militar; y a los ex presidentes Carlos Menem y a Mauricio Macri y al actual presidente Javier Milei como un denominador común".Al hablar en el recinto de la Cámara baja durante el debate de la llamada ley Bases de reforma de la economía argentina, el diputado del kirchnerismo dijo que "todos ellos propiciaron los mismos valores, Martínez de Hoz, achicar el Estado para agrandar lo nacional", Menem pregonaba que todo lo que sea estatal debe ser privatizado, Macri elogió esas políticas y dijo que Menem fue un gran reconstructor del país y Milei ha dicho lo mismo y dijo que todo lo que podamos pasar al sector privado se va a hacer, no importa si tiene valor o no".Para Heller, las políticas liberales "no tienen en cuenta la función social de la prestación de los servicios" y recordó que Milei dijo que "el problema es que la justicia social no es justa porque no aporta el interés general y dijo que es violenta".Milei, agregó Heller, considera que "el Estado se financia a través de impuestos que se cobran de manera coercitiva y desconoce la Constitución" y añadió que "el espíritu" de la norma que comenzó a discutirse hoy en la Cámara de Diputados "es beneficiar a las grandes corporaciones"."Esto no se puede aprobar de ninguna manera", concluyó en el inicio del debate que se espera se extienda durante dos días, y adelantó el rechazo total en general y en particular del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.La maratónica sesión comenzó a las 10,30 y se estima que el debate demandará al menos 30 horas, con al menos un cuarto intermedio.Con la presencia de 137 diputados en el recinto, el oficialismo consiguió ampliamente el quórum de 129 diputados necesarios para sesionar con los denominados bloques dialoguistas la UCR, el PRO, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.Anoche, en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto con los jefes de bloques, el oficialismo se garantizó el quórum de 129 diputados necesarios para poder iniciar la sesión especial en la Cámara de Diputados y la votación favorable en general del proyecto de ley "Bases".De todos modos, persistían diferencias sobre la propuesta del Gobierno para tener autorización para privatizar una cuarenta empresas públicas.Según se acordó en esa reunión, la sesión demandará al menos 30 horas de debate por la cantidad de oradores y temas a tratar, y tendrá un cuarto intermedio para retomar este jueves el tratamiento del proyecto aunque hasta hora no se sabe si se hará antes o después de la aprobación en general de la iniciativa.