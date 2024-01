Diputados: acalorado debate por la “Ley Bases”, crucial para la gestión de Milei

Bregman pidió "haya mucha gente afuera del Congreso porque el único lenguaje que entienden es el de la movilización"

La Cámara de Diputados inició este martes el tratamiento en el recinto del proyecto de ley ómnibus, impulsado por el Gobierno nacional, tras asegurarse el quórum para poder realizar una sesión especial y obtener una votación favorable en general de la iniciativa.Entre otras modificaciones, se quitó la aclaración sobre el plazo de vigencia del impuesto PAIS, cuya continuidad es reclamada por los gobernadores a raíz del porcentaje coparticipable que contiene.Este impuesto fue implementado al comienzo de la gestión de Alberto Fernández en el marco de la ley de emergencia económica, con un plazo de vigencia de cinco períodos fiscales.Estará en vigor hasta el 22 de diciembre de este año, y no hay previsiones sobre su continuidad en esta ley de Bases y Puntos de Partida. Será, en todo caso, materia de negociación con los gobernadores por fuera de este tratamiento.Dicho artículo facultaba al Poder Ejecutivo Nacional "a modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios, revisando procedencia y destino de los mismos, con el fin de garantizar una mayor eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos que los integran y en el control al momento de su implementación y aplicación".Removido este artículo, se mantienen los beneficios por zona fría, sin los cuales las tarifas que pagan los usuarios podrían cuadriplicarse. volviendo las facturas impagables para muchas familias del sur del país.En tanto, se borró del proyecto todos los cambios al Régimen Federal de Pesca, que entre otras cuestiones, apuntaban a otorgar cuotas de exploración y explotación a firmas extranjeras dentro del Mar Argentino.Concretamente, el proyecto original proponía el fin de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) en el Mar Argentino, conocida como Milla 200, al eliminar la reserva de la explotación de los recursos marinos a personas físicas o jurídicas constituidas en el país y con mayoría de personal argentino."Los permisos (de pesca) no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques", establecía la norma en su redacción primera, abriendo la puerta a la competencia con grandes empresas pesqueras internacionales.Esta era otra preocupación central de los gobernadores patagónicos, que interpretaban que los permisos a empresas internacionales podían poner en riesgo decenas de miles de puestos de trabajo.La quita de estos artículos trae alivio a las organizaciones ambientalistas que bregaban por la no innovación en esta materia.Al remover el artículo 303, quedan afuera las multas máximas como sanción para organizadores de manifestaciones sociales, correspondientes a veinte mil unidades fijas.Quedan así afuera de la ley las más duras sanciones a organizadores de protestas, y queda sin efecto la polémica definición de reunión o manifestación como "la congregación intencional y temporal de TREINTA (30) o más personas en un espacio público".Con la quita del artículo 311, se suprimen las sanciones por la vulneración de derechos a terceros por reuniones o manifestaciones sociales.La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman pidió que durante el día de hoy y mientras dure la sesión por la ley ómnibus “sean muchos y muchas los que estén aquí afuera (del Congreso nacional) porque el único lenguaje que entienden estos gobiernos es el de la movilización".“Tenemos que seguir reforzando esa herramienta que es la única que tienen los pueblos y que garantizan a trabajadores y trabajadoras que no revienten todo, porque es lo que buscan”, alertó en el comienzo de la sesión especial en la que se debate la Ley de Bases.“No nos alcanzan las palabras para describir todo lo vergonzoso que ha sido este tratamiento”, aseguró, y mencionó en ese sentido desde el “olvido” del Gobierno de incluir en el temario de sesiones extraordinarias la Ley de Bases, la escasa cantidad de comisiones afectadas, las ausencias en el debate de Luis “Toto” Caputo y de Federico Sturzenegger, las denuncias de pago de “coimas” a diputados opositores que pone un manto de sospecha sobre la legitimidad de la ley, y la firma “en blanco” del dictamen de mayoría que después fue reformado en un departamento de Recoleta.

Según Bregman, “esas valijas y coimas que mencionó el presidente de la Nación (Javier Milei) puede estar tiñendo lo que aquí se vote”.“Hay señoritos burgueses como Caputo y Sturzenegger que hablan mejor ingles que castellano que reptan frente al FMI pero acá son todos cocoritos y no vienen a la comisión”, protestó.De acuerdo a su lectura, los funcionarios referidos se ausentan “porque se saben impunes de los delitos económicos y financieros que cometieron durante el gobierno de la Alianza y de (Mauricio) Macri, y piensan que van a volver a obtener impunidad”.“Todo lo humano les es ajeno, solo les importa el bolsillo”, disparó la izquierdista, que advirtió que “el debate no termina acá” sino que “recién empieza”.Sobre el hecho de que sólo se le dio giro a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, siendo que la mega iniciativa abarca muchos más campos temáticos, Bregman consideró que “ese vicio es de nulidad insalvable”.“Pueden votar lo que quieran hoy, pero si están votando una reforma penal tiene que pasar por al comisión de Legislación Penal”, avisó.La diputada trotskista fue protagonista de un escándalo al comienzo de la sesión ya que mientras desarrollaba su discurso un hombre la insultó desde las gradas y después de una discusión con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, se resolvió el desalojo del agresor.

Desalojaron de uno de los palcos del recinto a un empresario que insultó a Myriam Bregman durante la sesión

Un hombre de mediana edad que agredió con insultos a Myriam Bregman fue desalojado del palco del recinto por personal de seguridad luego de que distintos bloques opositores se lo solicitaron con vehemencia al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.El agresor fue identificado como Tomás Agote, un empresario y emprendedor cercano a las ideas del presidente Javier Milei.La primera que le pidió al titular de la Cámara que procediera a “desalojar a los barras” fue la vicepresidenta primera, Cecilia Moreau, quien advirtió que habían en las plateas del recinto “fuerzas de choque” para “amedrentar” a los legisladores, y que no importaba a qué fuerza política respondieran.Menem intentó proseguir el orden de la sesión, que en ese momento transitaba el bloque de cuestiones de privilegio, pero el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, tomó el micrófono y le avisó al titular de la Cámara que hasta que no retirase al agresor, no iba a tolerar la continuidad de la sesión.En medio de ese intercambio, que ya estaba escalando en nivel de tensión con murmullos de uno y otro lado, se coló en la discusión el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, quien señaló que “no es tolerable los abucheos”, porque “sino esto es una cancha de fútbol”.Menem dijo que no había percibido el agravio del hombre a quien se estaba señalando como el agresor de Bregman, y se comprometió a ejercer su autoridad cuando volviera a suceder un hecho de esas características.Pero la propuesta del riojano no conformó al kirchnerismo. La diputada santacruceña de UP Ana María Ianni, a quien Menem le cedió la palabra para que continuara con su moción de privilegio, le avisó que no iba a hablar hasta tanto no se retirase al agresor.El presidente de la Cámara baja siguió intentando esquivar el pedido, pero fue fundamental la intervención de voceras de otros bloques opositores para que cambiara su postura.Primero Carla Carrizo (UCR) le pidió que desalojara al “agitador profesional”, y luego la solicitud fue reforzada por Silvia Lospennato como moción de orden para poder recuperar la serenidad del debate.Ante el clamor generalizado y el impasse de la sesión, Menem no le quedó más remedio que ceder e instruyó al personal de seguridad para que le dieran salida al hombre que había generado el incidente con Bregman.

Germán Martínez pidió la vuelta a comisión del proyecto de ley de Bases pero la moción fue rechazada

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó este mediodía la vuelta a comisiones del proyecto de ley ómnibus, pero en la votación nominal la moción fue rechazada.La moción recibió solamente 103 votos afirmativos y 149 rechazos, por lo que no prosperó la iniciativa impulsada por el kirchnerismo, que acompañaba también el Frente de IzquierdaMartínez argumentó que el dictamen de mayoría que se había avalado en el plenario de comisiones sufrió un tenor de modificaciones que no fueron cristalizadas por escrito, y que por ende su versión final escapa al conocimiento de los legisladores.Según dijo, ese procedimiento irregular no resiste la votación en el recinto.En defensa del oficialismo, el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, salió al cruce de Martínez al sostener que el procedimiento elegido para votar el proyecto había sido avalado ayer en la reunión de Labor Parlamentaria, sin que el titular del bloque kirchnerista planteara objeciones sobre esa cuestión.“Estamos dispuestos a discutir artículo por artículo. Ayer validaron este procedimiento, no hay ninguna irregularidad y nosotros rechazamos la vuelta a comisión”, afirmó el rionegrino.En la misma sintonía, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, apoyó la continuidad de la sesión según los términos pactados en Labor Parlamentaria.

La presidenta del interbloque del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, se acopló a la postura de Unión por la Patria, y argumentó que “una cosa es cambiar algo secundario y otra cosa es cambiar si alguien va a ir preso o no en este país”.“Una cosa es que se quiten artículos, pero ante la cantidad de artículos que se quitan estamos ante un dictamen nuevo. No es que se suprimió un artículo porque había una diferencia minia, Acá se está planteando un dictamen nuevo”, insistió.“Esto debería volver a comisión para tratarse y renumerar todo el dictamen”, siguió Bregman.

Diputados de La Libertad Avanza calificaron la Ley de Bases como "un shock de libertad para los argentinos"

El miembro informante del oficialismo, Gabriel Bornoroni, defendió la iniciativa ómnibus del Gobierno al que calificó como un “shock de libertad para los argentinos”.El presidente de la comisión de Legislación General, que fue cabecera del plenario de comisiones, destacó que pasaron por allí doce altos funcionarios nacionales y 200 representantes de distintos sectores de la sociedad civil, de todas las provincias.“Este paquete tuvo modificaciones y eso es volver a las bases de 1853 y a los principios de la libertad de los argentinos”. “Estamos convencidos que será aprobada”, concluyó el diputado de La Libertad Avanza.Por su parte, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz defendió la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.“Si hay crisis, debe haber emergencia, y está definida la materia, las bases y los plazos”, opinó el santafesino de La Libertad Avanza.Finalmente, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert (Avanza Libertad) celebró los cambios en el proyecto de Bases y sin vacilaciones sostuvo que “este es el nuevo inicio del pais con incentivos reales para ser ciudadanos libres y tener prosperidad como sociedad”.

Cecilia Moreau alertó por la presencia en la sesión de un dirigente procesado por el atentado a Cristina Kirchner

Para Heller, el contenido de la ley ómnibus “es contrario al interés de los argentinos” y pretende "beneficiar a las grandes corporaciones"

“Terminaremos con el privilegio del cargo, se pone un límite a los gastos del Estado y se eliminan las jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes”, dijo sobre la reforma administrativa del Estado contenida en la ley ómnibus, al tiempo que defendió el plan de privatizaciones de empresas públicas"Este proyecto es polémico para los que quieren cuidar sus privilegios y no le tangamos miedo a la libertad”, concluyó.La vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau (Unión por la Patria), alertó hoy que estaba presente en las gradas del recinto Leonardo Sosa, un dirigente de la agrupación Revolución Federal procesado por el fallido atentado contra la vida de Cristina Kirchner.El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se comprometió a buscarlo a través del personal de seguridad para desalojarlo del Congreso, y a averiguar cómo hizo para ingresar al Palacio Legislativo.Molesta por el hallazgo, la diputada massista advirtió que Sosa estaba “en esta casa tuiteando y amenazando a Diputados”.Precisó además que sujeto en cuestión había ingresado con una pulsera roja que le permitía moverse dentro de las instalaciones de Diputados con libertad.“Además de denunciarlo, les quiero pedir que cuiden la integridad de los diputados y diputadas. Esta Cámara tiene el personal para hacerlo. Además que se retire inmediatamente a este persona que está procesada”, manifestó.También exigió que se abra un sumario para investigar quién le entregó a Sosa la pulsera para poder circular libremente por la Cámara de Diputados. “No tiene ninguna explicación”, protestó.Luego de ser desalojado, el militante de Revolución Federal hizo su descargo por las redes sociales. “A Cecilia Moreau le preocupa más mi presencia en el Congreso de la Nación que la de terroristas que asesinaron personas en los años 70s, quienes formaron parte del Gobierno que ella integró hasta el 10 de Diciembre”, escribió en la red social X."Si tantas dudas y argumentos tiene respecto a la causa por el atentado contra Cristina, puede presentarse en el despacho de Pollicita y aportar la información y pruebas que considera relevantes a la causa. Esas causas llevan 6 meses congeladas y no avanzan, porque como ya se sabe, no hay prueba relevante alguna para acusarme de algo. Haga patria diputada @ceciliamoreauok y colabore con la Justicia asi todos salimos beneficiados: a mi me cierran la causa y a ustedes, se les terminan las dudas", completó el militante libertario.El diputado nacional de Unión por la Patria Carlos Heller, sostuvo hoy al participar del debate en el recinto de la Cámara baja que el proyecto de ley ómnibus es “contrario al interés de los argentinos” y busca "beneficiar a las grandes corporaciones".Al comienzo de su intervención, el economista se refirió al proyecto “4M” en alusión a “Martínez de Hoz-Menem-Macri y Milei”, y explicó que “un denominador común” de todos ellos es que “propiciaron lo mismo”.

Recordó en este sentido que la consigna de la dictadura militar era “achicar el Estado es agrandar la Nación”, mientras que el menemismo sostenía que ”todo lo que sea estatal será privatizado".Heller parafraseó al presidente Javier Milei en su conferencia en la ciudad alemana de Davos donde despotricó contra la Justicia social porque “no aporta el bienestar general”.Al respecto, dijo que “la justicia social está incluida en la Constitución Nacional, por lo tanto, renegar de la justicia social es de alguna manera estar diciendo que se desconoce la Constitución”.El presidente niega eso, y le dice a los grandes representantes en Davos ‘ustedes son benefactores sociales, son héroes, son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás se haya vivido’. Este pensamiento del presidente no es nuevo, ya que en una nota de hace unos meses dijo ‘lo que hace el contrabando es evitar el fisco, los contrabandistas para mí son héroes. Uno de mis grandes héroes’”, citó Heller.“Queda claro entonces a quién se pretende beneficiar, según estos ideales a las grandes corporaciones. Ese es el espíritu que atraviesa a lo largo tanto del DNU como al proyecto Bases que estamos considerando”, disparó.Para el diputado de Unión por la Patria, “no se puede aprobar esto de ninguna manera"."Si las empresas de servicios públicos se privatizan y ponen precios de mercado, las tarifas van a ser inaccesibles y mucha gente no va a poder tener luz, agua, gas, ni ninguno de los servicios esenciales”, advirtió."Esto no se puede aprobar, por eso nuestro bloque ha decidido el rechazo total en general y en particular, porque no hay cosas rescatables, porque el contenido a lo largo y a lo ancho de todo este proyecto es contrario al interés de las y los argentinos”.