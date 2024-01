Bordet: “Pretenden instalar en las provincias un disciplinamiento fiscal”

El diputado nacional Gustavo Bordet adelantó este miércoles, previo al inicio de la sesión en el Congreso, que su voto será negativo tanto en general como el particular a la ley ómnibus, acompañando al bloque de Unión por la Patria. El ex gobernador aseveró que el gobierno nacional quiere instalar una suerte de disciplinamiento fiscal en las provincias y que no duda que se insistirá con los derechos de exportación porque es un acuerdo de Milei con el FMI.

“Mi voto va a ser negativo tanto en general como en particular, por varios motivos, entre ellos porque esta norma significa una pérdida de los valores republicanos con la delegación de facultades a un presidente que transformará en absolutista nuestro sistema de gobierno, con un poder sin restricciones”, señaló.



“Hay muchos artículos que vulneran derechos esenciales como el federalismo. En Entre Ríos, como en el resto de las provincias, se quiere instalar una suerte de disciplinamiento fiscal para las jurisdicciones argentinas. Esto no significa un castigo a los gobernadores, sino a los ciudadanos y ciudadanas de Entre Ríos. Ya comenzaron con el recorte de transferencias directas, decidieron no coparticipar el impuesto PAIS, a lo que se suma la tremenda devaluación de diciembre y las que vendrán”, puso de relieve Bordet.

“También hay cuestiones puntuales que tienen que ver con derechos previsionales, laborales y ambientales, y la cultura”, añadió.



El legislador nacional hizo saber que está en contacto con referentes de sectores de la producción entrerriana y destacó que, si bien se eliminó el capítulo fiscal que estaba gravando derechos de exportación de economías regionales, “esto no significa que no se lleven adelante este tipo de medidas a través del DNU que hoy está vigente. No dudo que el gobierno nacional va a insistir con gravar los derechos a la exportación porque es un acuerdo que hizo con el FMI”.

Finalmente, el ex gobernador afirmó que “hay mucha incertidumbre, el proyecto ha tenido muchas modificaciones, no sabemos cómo se aplicará la ley, pero tenemos la certeza de que va a perjudicar a la población argentina y concentrarán la riqueza los círculos de podermás cercanos al gobierno”.