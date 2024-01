Ley Bases: Galimberti no acompañará la delegación de poderes al Ejecutivo

El diputado nacional por Entre Ríos de Juntos por Entre Ríos, Pedro Galimberti, manifestó aque el proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", impulsada por el Gobierno nacional, “se aprobaría en general” durante la sesión maratónica que comenzó este miércoles “con algunos cruces en el inicio”, pero que luego “se encaminó”, según la propia apreciación del legislador.“Habilitamos la discusión que el Gobierno propone: un proyecto con más de 660 artículos que, con las modificaciones anunciadas, ya son menos de 400”, repasó el ex intendente de Chajarí y remarcó que, desde su bloque, brindaron “la posibilidad para que la ley se discuta en el recinto”. “Fui uno de los que no firmó dictamen, pero si lo hizo Atilio Benedetti en el dictamen de mayoría, con algunas disidencias”, acotó y aclaró que él prefiere “plantear otras cuestiones en la discusión artículo por artículo”.En la oportunidad, Galimberti anticipó aque no acompañara la delegación de poderes al Ejecutivo “porque el Congreso está funcionando sin ningún tipo de inconvenientes y, por tanto, es lógico y razonable que la facultad de legislar, que la Constitución le asigna al Congreso, la sigamos ejercitando los legisladores”.“No advierto ninguna circunstancia que nos lleve a que sea necesaria la delegación de poderes que propone el Ejecutivo y que ha sido puesta en el dictamen de mayoría por muchos diputados”, fundamentó el representante entrerriano en el Congreso de la Nación.Y agregó: “El Congreso están en perfectas condiciones de dar respuesta y la prueba es el tratamiento de esta ley, que tenía más de 660 artículos y en no más de 20 días le damos respuestas para que salga una media sanción desde la Cámara de Diputados, con matices”.“El Congreso funciona de manera normal y habitual, por tanto, la legislación debe pasar por acá y no hay por qué delegar facultades”, insistió y adelantó que sí acompañará las declaraciones de emergencias.

Consultado a Galimberti cómo se prepara para transitar una sesión maratónica en el recinto, éste explicó: “Soy uno de los diputados que pidióque se efectúen cuartos intermedios porque la tarea de legislar exige mucha concentración y para ello se necesita de no tener tantas horas de trajín en una sesión que sea muy extensa”.El radical de JxER estimó que en horas de la noche o la madrugada se daría un corte para arrancar por la mañana. “No hay problemas con estar tres o cuatro días, pero no se puede sesionar 50 horas porque sería una absoluta irresponsabilidad”, cerró.