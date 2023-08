Elecciones PASO: cerraron los comicios y se aguardan los resultados

Video: Testimonios de votantes en escuela de Paraná

Las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) cerraron a las 18 de este domingo y se aguardan los resultados a partir de las 21, pero se estima que puedan llegar a demorarse más allá de ese horario debido a la cantidad de categorías y postulantes para consagrar quienes serán los candidatos en los comicios generales del 22 de octubre.El director la Escuela Normal de Paraná, Mariano Marín destacó aque los comicios se desarrollaron con normalidad. “Todavía quedan mesas con mucha gente, pero a las 18 se cierran las puertas y los electores que quedan en el interior, deber cumplir con el sufragio. Después se cierran las mesas y se comienza con el escrutinio, con lo cual, tenemos para un rato”, explicó.En la oportunidad, Marín ponderó “los aplausos para los jóvenes que emitían su primero voto, para destacar su participación, y sobre todo en este año tan particular porque son 40 años de democracia”. “Se vio el ejercicio de la democracia y la participación ciudadana”, resaltó y dio cuenta de la presencia de electores en el interior de la escuela.“Hay gran variedad de boletas, otras que son muy extensas y hubo quienes cortaron boleta para elegir a sus candidatos, lo que también hizo que se demore el proceso”, fundamentó en relación a las largas filas en la Normal, situación que se replicó en casi todas las instituciones escolares en las que se votó.En Paraná, la jornada electoral se desarrolló sin mayores inconvenientes, pero con largas filas en los centros de votación de la ciudad. Las mesas abrieron a las 8 ypudo dar cuenta de la gran jornada democrática a través del testimonio de los votantes en las filas que se formaron para emitir el voto en cada una de las escuelas.“Tuve que venir tres veces”, contó un elector que fue a emitir su voto a la escuela Obispo Gelabert y Crespo.“Fue una jornada ardua y no paramos en ningún momento”, completó un vocal en la escuela del barrio El Sol. “Los electores demoraron mucho dentro del cuarto oscuro porque cortaban boleta, y al no estar troqueladas, el tener que cortarlas a mano, si la rompían, tenían que agarrar otra”, explicó la presidenta de una de las mesas. “El promedio que cada elector tardaba dentro del cuarto oscuro fue de cinco minutos”, aseguró a