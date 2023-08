Se realizan los comicios en todo el país: Imágenes de la jornada en Paraná

Video: Se realizan los comicios en todo el país: Testimonios de los paranaenses

La Justicia Electoral dio por formalmente abierta la jornada electoral de las elecciones PASO que se desarrollan en todo el país.A las ocho en punto, tal como está establecido por ley, se abrió el horario de votación que se extenderá hasta las 18.Desde el regreso de la democracia y más allá de las dificultades que se presentaron en distintas oportunidades, el horario de votación nunca se extendió más allá de la hora fijada legalmente.Quienes a las 18 estén a la espera de emitir su sufragio y no hubieran podido hacerlo tendrán la extensión de hecho en el horario hasta votar, pero no se permitirá que lo haga quien llegue al establecimiento electoral después del horario fijado.En la capital entrerriana, la jornada comenzó con demoras en algunas escuelas ante la falta de autoridades de mesa. Es por ello que tras encontrar los reemplazos, los votantes que aguardaban en la puerta, pudieron ingresar para emitir su voto.Desde el Colegio Nacional de Paraná, una fiscal presente en una de las mesas compartió: “Aun es muy temprano y recién votaron dos personas” y otra acotó: “Son muchas propuestas en las urnas y por eso va a llevar tiempo el conteo y demás”.Los votantes, con su diversidad de motivaciones, también expresaron sus puntos de vista. Una mujer que aguardaba para votar afirmó: “Vine temprano a votar para después poder continuar con mi día libremente”. Reflexionando sobre la complejidad del proceso electoral, agregó: “La gente tiene muchas dudas”.Otra votante compartió sus pensamientos sobre la relevancia de este acto cívico: “Elegir significa mucho, significa el destino de cuatro años de nuestro país”.En medio de las voces, una mujer que ya no forma parte de las mesas por razones de salud compartió su experiencia: “Siempre vengo temprano porque siempre estuve en mesa, siempre milite, pero ahora ya estoy retirada y tengo una cirugía de rodilla que me impide estar en la mesa”.Una ciudadana de 72 años, con determinación, afirmó: “Elijo votar por un deber cívico y no hay que dejar que otros elijan por uno”.