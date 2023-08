Elecciones PASO 2023: los precandidatos a la Gobernación de Entre Ríos

Juntos por Entre Ríos es la única alianza que tendrá dos precandidatos a gobernador, mientras que el oficialismo provincial acordó en el frente Más para Entre Ríos una única lista provincial, al igual que la Nueva Izquierda, La Libertad Avanza y la Confederación Vecinalista.Entre Ríos no desdobló sus comicios de los nacionales, al igual que la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y Catamarca; ese mismo día se realizarán las elecciones generales de Santa Cruz.La provincia litoraleña renueva su gobernador y vice, sus 17 senadores provinciales y las 34 sillas de la Cámara de Diputados provincial, que se eligen como distrito único y donde el que obtiene la mayoría de los votos automáticamente ocupa 18 bancas.Desde 2003 el peronismo gana las elecciones generales y ocupa el llamado "sillón de Urquiza".La reforma en 2008 de la Constitución provincial estableció un máximo de ocho años tanto para gobernador como para vicegobernador, por lo que el actual mandatario, Gustavo Bordet, no puede buscar su re-reelección.Por eso, el intendente de Paraná,, es el único precandidato por el oficialismo, y al haber sido vicegobernador en 2015 no podrá buscar una reelección en el caso de ser electo.Por su lado, Juntos por Entre Ríos tendrá competencia interna entre el exministro del Interior,, y el diputado nacional de la UCRSi bien Frigerio no nació en Entre Ríos, la provincia sólo exige tener domicilio desde al menos dos años previos inmediatos a la elección.La Libertad Avanza presenta al productor agropecuario, hermano del exministro de Agricultura y Ganadería de Cambiemos y expresidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, como único candidato a gobernador.En tanto, la Confederación Vecinalista Entre Ríos lleva en su boleta al exconductor radialy el Frente Nueva Izquierda a la sindicalista y docenteTambién se presentan precandidatos para 83 ciudades, para sus respectivos Concejos Deliberantes y para cientos de vocales de juntas de Gobierno y comunas.En total, se ponen en juego 13.362 precandidaturas para ocupar los 3.430 cargos electivos provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno.Los votos se emitirán en 3.434 mesas distribuidas en más de 660 escuelas de toda la provincia.El Gobierno estableció que las sedes del Registro Civil estarán abiertas de 7 a 13 para poder retirar los DNI pendientes de entrega, y que la Policía de Entre Ríos colabore en la custodia y traslado de urnas, en los lugares de voto y en los comandos electorales.Durante el mes de junio la provincia realizó pruebas piloto de las elecciones, de las que la Secretaría de Modernización entrerriana concluyó que los resultados del escrutinio provisorio comenzarán a publicarse a las 21.Al ser junto a las nacionales, Entre Ríos también elegirá candidatos a la presidencia y vice, cuatro diputados nacionales (actualmente Marcelo Casaretto y Blanca Osuna por el oficialismo, y Gustavo Hein y Gabriela Lena por la oposición) y las 19 bancas del Parlasur nacionales.El 4,56% (52.176 votantes) del padrón son adolescentes de entre 16 y 18 años, más que el porcentaje nacional de 3,29%, y unos 28.826 podrán participar de una elección por primera vez.Además, en 2020 fue sancionada la Ley de Paridad de Género, que garantiza el "principio de paridad de géneros" con 50% varones y 50% mujeres en los tres poderes, partidos políticos, organizaciones civiles, consejos y colegios profesionales.En tanto, un total de 529 internos están procesados a la espera de condena, lo que los habilita a votar en ocho unidades penales de la provincia.La sociedad entrerriana "tiene una historia de gran participación ciudadana en las elecciones", dijo a Télam la secretaria de Justicia, Adriana Pérez, y destacó que "más del 70% del padrón siempre" ejerce el voto, por lo que esperan que ese porcentaje "se repita".En las PASO "la gente podrá elegir qué propuestas y modelo quiere para el lugar donde vive", dijo y remarcó que "es bueno el debate en elecciones, el voto es un derecho y hace bien a la democracia".