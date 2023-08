Voto Joven: Primer sufragio de jóvenes en las elecciones

La ley de Ciudadanía Argentina N°26.774, conocida como ley de Voto Joven, sancionada en octubre de 2012, concede a los jóvenes de 16 y 17 años el derecho de participar en elecciones y ejercer su voto. En este contexto,conversó con Sergio, quien vota por primera vez, sobre su experiencia y perspectivas.El debut en el proceso electoral es un momento singular para los jóvenes. Al votar por primera vez, reciben los aplausos tanto de las autoridades de mesa como de las personas que aguardan su turno para sufragar. Este acto, a veces, evoca orgullo y otras veces genera incomodidad debido a la exposición pública.“Me levanté temprano para venir a votar y evitar las filas”, expresó Sergio, visiblemente nervioso. “Siento un poco de ansiedad y nervios en el estómago, pero nada más”, agregó.Consultado sobre si había conversado con amigos o familia sobre los precandidatos, Sergio compartió: “Con mis amigos hablamos un poco en broma, pero con mi familia tuvimos charlas más serias sobre el tema”.La presencia de su padre en este momento significativo fue un respaldo emocional para Sergio: “Que mi papá me pueda acompañar hoy es bastante bueno, me hace sentir más seguro”.Por su parte, el padre de Sergio reflexionó: “Es una responsabilidad de todos los ciudadanos venir a votar, y hoy, acompañar a mi hijo es transmitirle la importancia de asumir la responsabilidad cívica del sufragio”.El padre compartió su experiencia personal: “Cuando yo voté por primera vez, fui solo, pero en mi familia siempre se hablaba de política, y desde pequeño fui testigo del proceso electoral”.“Siempre le dije a él que votar es una responsabilidad y una oportunidad. Intenté explicarle la variedad de candidatos y que la decisión era suya. También le brindé consejos comunes, como recortar boleta si su candidato no tenía una lista completa en el cuarto oscuro”, concluyó el padre.