Video, fotos y testimonios: las PASO transcurrieron con largas filas en Paraná

Con normalidad se desarrollaron los comicios en Entre Ríos, aunque el común denominador en la mayoría de las escuelas de Paraná fueron las demoras en la emisión del sufragio. La gran cantidad de boletas y la extensión de las mismas hizo que se prolongara el proceso más de lo que ha sido habitual en los últimos años.Fue por ello que a las 18 horas, en el horario de cierre, todavía permanecían muchos votantes en las filas, por lo que la votación amplió por un lapso bastante más largo. No obstante, en todos los establecimientos que recorrióse destacó que no hubo inconvenientes.En tanto, un joven de 17 años indicó que “no es mi primera votación. Es mejor votar de tarde porque a la noche está demasiado lleno. Es importante para los jóvenes debido a que somos la próxima generación que tiene la Argentina para votar, es lo mejor que podemos hacer”.A su vez, una joven sostuvo: “Mi mesa es bastante organizada y va bastante rápido. Es bastante importante porque cada voto cuenta, me siento en el deber de venir a cumplir”.Por último, un hombre acompañado de su hija contó: “Nací en el año de la democracia, por ende, no le puedo dar el ejemplo de lo que no era votar, pero está bueno que sepa que tenemos esta posibilidad de cambiar las cosas que no están para nada bien. Siempre vengo al mediodía pensando que no habrá gente, pero hace como 30 minutos que estoy”.