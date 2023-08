Votar con 93 años: “No tengo la obligación, pero me gusta porque soy argentina”

A pesar del frío y de no estar obligada por su edad, Raquel, una mujer de 93 años, decidió no perder la oportunidad de ejercer su voto en estas elecciones. La ciudadana, que ya no tiene la obligación legal de votar, compartió sus motivaciones con, expresó con un tono decidido. Acompañada por su sobrino, Raquel hizo hincapié en el sentimiento de pertenencia a su país como el motor que la impulsa a seguir participando en el proceso electoral.Con una sonrisa, Raquel compartió su certeza sobre por quién votar: "Yo ya sé a quién votar".Rememorando el pasado, Raquel recordó: "Se acuerdan de que antes nos daban un recibito, la cantidad de esos que tengo guardados". Sus palabras evocan una época en la que el proceso electoral se desarrollaba de manera diferente, pero su entusiasmo por participar sigue intacto.A pesar de su avanzada edad, Raquel sigue de cerca los resultados electorales por televisión y expresó su deseo de que lo mejor suceda para los argentinos. "Espero que cambie y que venga algo mejor", afirmó.Aunque ya no puede movilizarse con facilidad, Raquel no está sola en su casa. "Ahora ya espero los resultados en mi casa, porque yo no me puedo mover, tengo compañeras todo el día porque soy sola", comentó y sumó: “Los resultados los sigo por la tele deseando lo mejor para los argentinos y para mí”."Uno trata de arreglarse para no parecer tan vieja", dijo con una sonrisa traviesa, mostrando su coquetería y vitalidad a pesar de los años. La abuela recordó con nostalgia: "La elección que más recuerdo es con Alfonsín", haciendo referencia a un hito en la historia democrática argentina.