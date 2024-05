Dirigentes políticos recordaron a Juan Carlos Stratta a 18 años de su muerte

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

Vecinos de la ciudad de Victoria y militantes políticos participaron este sábado de un emotivo homenaje a Juan Carlos Stratta, quien fuera intendente de esa localidad y también legislador provincial. La iniciativa, que se concretó pocos días después de haberse cumplido 18 años de su fallecimiento, surgió de amigos que compartieron la actividad política con el recordado dirigente victoriense, encabezados por el ex intendente de Gualeguaychú Emilio Martínez garbino.



Durante la ceremonia se descubrió una placa en la sede del Partido Justicialista y también una obra que recuerda a Stratta, que obsequiada por el titular del Sindicado de Empleados de Comercio de Gualeguaychú, Hugo Bruzzoni y está emplazada en el frente de la sede partidaria.



Junto a la familia de Juan Carlos Stratta- su esposa María Alcira Liprandi y sus hijos Laura y Camilo-, los numerosos vecinos y los militantes victorienses, también estuvieron también dirigentes políticos como el ex gobernador Mario Moine y los ex vicegobernadores Domingo Daniel Rossi, Héctor Alanis, Pedro Guastavino, José Lauritto y Adán Bahl (además de la exvicegobernadora Laura Stratta).



También participaron dirigentes y dirigentas que se desempeñan o desempeñaron al frente de municipios o en cargos legislativos nacionales o provinciales como Isa Castagnino, Héctor Maya, Graciela Bar, Víctor Sanzberro, Claudia Silva, Juan José Bahillo, Julio Solanas, Faustino Schiavoni, Hugo Berthet, Cesar Garbelino, Graciela Bar, César y Darío Garcilazo, Fabián Rogel, Gracia Jaroslavsky y Lucio Borini, entre otros. Igualmente, las exministras Marisa Paira y Sonia Velázquez y ex funcionarios como Ricardo Etchemendy.



Las palabras estuvieron a cargo del cura Elías Musse, un viejo amigo de Juan Carlos Stratta; quien al igual que Ricardo Lagares, recordaron aspectos de su personalidad, de su accionar político y la militancia del recordado dirigente. También compartieron emotivas palabras la intendenta actual de la ciudad, Isa Castagnino, y la histórica militante Mirta Rivero. El cierre estuvo a cargo de Emilio Martínez Garbino, quien destacó especialmente la personalidad del exintendente y exlegislador; y también de su hija, Laura Stratta.



“Fue una enorme alegría encontrarme en mi querida Victoria junto a quienes fueron amigos y compañeros de mi papá, para rendirle un sentido homenaje. Lo hicimos recordando su solidaridad y empatía, rescatando su capacidad de resolver y tender la mano a quienes más lo necesitaban”, indico Laura Stratta. “Por eso este día tan especial, quiero agradecer especialmente a quienes con mucho amor le dieron impulso a esta iniciativa tan significante para mí y mi familia”, agregó.